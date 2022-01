Päihdeneuvonnan kysyntä kasvoi: 47 % enemmän vastattuja puheluita kuin ennen korona-aikaa

Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg toteaa, että koronapandemia ja poikkeusolojen pitkittyminen alkavat näkyä paitsi puhelujen määrissä, myös sisällöissä.

– Valtaosassa puheluista tulee päihteiden käyttöön liittyvän huolen lisäksi ilmi myös se, kuinka kovalla koetuksella soittajan mielenterveys ja jaksaminen ovat. Myös yksinäisyyden kokemukset korostuvat, Åberg kertoo.

– Paljon on puhuttu siitä, että poikkeusolot osuvat rankimmin heihin, joilla on jo entuudestaan haasteita tai vaikea elämäntilanne.

Åberg jatkaa, että päihdepalvelujen resurssit olivat jo valmiiksi niukat, ja pandemian vuoksi hoitovelka kasvaa entisestään. Tarve etä- ja puhelinpalveluille korostuu, kun monet matalan kynnyksen paikat ovat olleet suljettuna ja hoitohenkilökuntaa on siirretty koronan hoitamiseen vaadittaviin tehtäviin.

– Päihdeneuvonta on monelle ensimmäinen oljenkorsi, johon tarttua, kun tarvitsee apua ja tukea joko itselleen tai läheiselle. Joku saattaa saada avun keskustelusta ammattilaisen kanssa, toiselle puhelu antaa rohkaisua hakeutua palvelujen ja hoidon piiriin. Puhelujen määrän kasvu on vakavasti otettava viesti siitä, että varhaisen vaiheen päihde- ja mielenterveyspalveluille on kasvava tarve, EHYT ry:n toiminnanjohtaja Marja Pakarinen sanoo.

Alkoholi pysyi aiempien vuosien tapaan pääaiheena. 79 prosenttia puheluista koski alkoholia. Huumausaineita käsiteltiin joka neljännessä puhelussa. Kannabis oli aiheena noin puolessa puheluista, joissa käsiteltiin huumausaineita.

Vuonna 2021 omasta huolesta soittaneiden määrä kasvoi aiempaan verrattuna. Kolme neljästä soittajasta ottaa yhteyttä omassa asiassaan. Päihdeneuvontaan voi soittaa omaan tai läheisen päihteiden käyttöön liittyvistä huolista.



Päihdeneuvonta 0800 900 45 on avoinna ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on anonyymia ja maksutonta.