Päihdepalvelujen vastaanotto ilman ajanvarausta Kalasatamaan

Mahdollisuus asua perheessä – Helsingin perhehoito etsii uusia perhehoitajia 14.8.2023 10:14:50 EEST | Tiedote

Haemme muun muassa sijaisvanhempia, vastaanottoperheitä, freelancer-vastaanottoperheitä, perhehoitajan lomasijaisia ja tukiperheitä. Sinä itse päätät, mihin sitoudut ja kuinka pitkäksi aikaa; muutamaksi tunniksi, viikonlopuksi tai kasvatusvastuuseen huostaanotetusta lapsesta. Infotilaisuudessa ti 5.9.23 klo 17.30–19 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A) kerromme kaikista näistä perhehoidon muodoista. Tule kuulolle! Ilmoittautumiset infotilaisuuteen ti 5.9. klo 12 mennessä osoitteeseen https://response.questback.com/helsote/xi6nzbpgmp tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi Paikalla on myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta polustaan ja kokemuksistaan. Tule mukaan! Helsingin perhehoito on mukana valtakunnallisessa Perhehoitoliiton organisoimassa Ajoissa kotiin-kampanjassa. Tänä vuonna teemana on ”Mahdollisuus asua perheessä” ja kampanjan suojelijoina toimivat TikTok-sossuina tunnetut sosiaalityöntekijät Maija Haapala ja Camilla Jokela. He jakavat tietoa lastensuojelusta