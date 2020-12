Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi Pekka Määttä

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjäoikeuden laamanni Pekka Määtän Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.3.2021 lukien.

Varatuomari, oikeustieteen tohtori Pekka Määttä on Kainuun käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin hän on toiminut hovioikeudenneuvoksena ja viskaalina hovioikeudessa sekä käräjätuomarina eri käräjäoikeuksissa.

Määttä on lisäksi ollut harjoittelijana ja avustavana lakimiehenä asianajotoimistoissa sekä assistenttina yliopistossa. Hän on hoitanut asianajotehtäviä myös sivutoimisesti sekä toiminut opetus- ja koulutustehtävissä. Hänellä on tuomarijärjestöjen luottamustoimia sekä julkaisutoimintaa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Vuoden 2021 alusta lukien tuomiopiiriin kuuluu myös Iitti, jolloin alueella asuu yhteensä noin 206 000 henkilöä.

Päijät-Hämeen laamannin virka tuli auki laamanni Jukka Heikkilän eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Lisätietoja: laamanni Juha Kolu, puhelin 029 56 47052, sähköposti etunimi.sukunimi@oikeus.fi.