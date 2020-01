Paikallis-Sähkö kasvaa Koillismaalla liiketoimintakaupalla

Paikallis-Sähkö Oy

Vuonna 1959 perustettu Paikallis-Sähkö tarjoaa sähkö-, automaatio- ja turvaurakointipalveluja Pohjois-Suomessa. Sen toimipaikat sijaitsevat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuopiossa, Kuusamossa, Oulussa, Paltamossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Yhtiön liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja se työllistää noin 120 henkilöä. Paikallis-Sähkö kuuluu Quattro Mikenti Group -konserniin.

Sähköpalvelu Mustonen Oy

Vuonna 1986 perustettu Sähköpalvelu Mustonen tarjoaa sähköurakoinnin ja -huollon palveluita Kuusamossa ja lähikunnissa. Yhtiö työllistää 10 henkilöä ja sen liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Quattro Mikenti Group Oy

Quattro Mikenti Group on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita, ja se tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä. Yritysryhmään kuuluu kaksitoista erikoistunutta tytäryritystä sekä konserni. Konsernin palveluksessa on noin 700 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäkolme. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa. www.qmg.fi