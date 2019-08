Paikallisbussit siirtyvät talviaikatauluun 12.8.

Pikalinja Runsor Express palaa liikennöimään talviaikataulussa. Linjalle 15 lisätään vuoroja, linjan 8 reittiä on jatkettu Länsiniitylle saakka ja kampuslinjan 14 aikataulua on muokattu.

Vaasan bussit siirtyvät talviaikatauluun 12.8. alkaen. Aikataulu on luettavissa Vaasan kaupungin verkkosivuilta. Lisäksi talviaikataulu on jaettu kuntalaisten koteihin.

- Muutamaan linjaan on tehty muutoksia kuntalaisten toiveiden mukaan. Lisäksi Runsor Express palaa kesätauolta kahdella aikaistetulla lähdöillä, kertoo Vaasan kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Anastassia Backlund.

Talviaikataulun pysäkit päivittyvät reittioppaaseen 12.8. Reittioppaasta voi seurata paikallisbussien liikennöintiä reaaliajassa.

Muutokset linjoissa 8, 14 ja 15

Osaan talviaikataulun linjoista on tehty muutoksia. Linjalle 15 on lisätty toivottuja lisävuoroja ja sen reittiä on jatkettu Kråklundiin saakka.

Linjan 8 reittiä on jatkettu Länsiniitylle. Tämän vuoksi aikataulua on myös muutettu ja linjan liikennöinti alkaa klo 7.25 Nuotiopiiri-Avotulenkuja -pysäkiltä Länsiniitystä.

Palosaaren ja keskustan välillä liikennöivän kampuslinjan 14 aikatauluja on mukautettu sopimaan paremmin Vaasan yliopiston, VAMKin ja Novian luentoihin. Ensimmäinen aamuvuoro lähtee keskustasta klo 7.40. Linja liikennöi 20 minuutin välein päiväsaikana.

Gerby-Västervikin ja Runsorin välillä kulkeva työmatkalaisten pikalinja Runsor Express palaa kesätauolta. ja kulkee talviaikataulussa. Kahta Västervikin aamulähtöä on aikaistettu 5 minuutilla ja kahden iltapäivän lähdön aikataulua on siirretty 5 minuuttia eteenpäin.

Maksuvälineinä Waltti-arvokortti sekä käteinen

Vaasan joukkoliikenteessä käytetään Waltti-matkakorttia. Waltin arvokortilla aikuiset matkustavat 1,33 € per matka, opiskelijat 1 eurolla ja lapsen matka maksaa 0,80 €. Kaikkiin sisältyy tunnin vaihtoaika. Bussissa voi myös yhä ostaa kertalipun käteisellä.