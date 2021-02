Paikallisliikenteen linjoja supistetaan hiihtolomaviikolla

Vissa lokaltrafiklinjer dras in under sportlovsveckan 16.2.2021 11:06:55 EET | Tiedote

Vissa kollektivtrafiklinjer i Vasa dras in under sportlovsveckan 1.3–7.3.2021. Till följd av coronapandemin var passagerarmängderna inom kollektivtrafiken cirka 40 % lägre än under 2019. Vanligtvis minskar passagerarmängderna ytterligare under skolornas lov.