Paikallisliikenteiden lippujen hintoihin tulossa korotus (Etelä-Savo, Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.7.2023 27.7.2023 11:05:07 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,18. Nyt taso on 6 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on laskenut heinäkuussa vain 3 cm. Kallaveden keskimääräinen pinnan alenema heinäkuussa on 17 cm. Tämä vertailu kertoo kohtalaisen sateisesta heinäkuusta. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että järvien pinnat säilyvät loppukesän ajan virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla. Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi ovat kesäkauden luparajoissa. Juoksutus on ollut ajankohtaan nähden vain hieman keskimääräistä suurempaa. Ihan minimiin ei ole jouduttu turvautumaan ollenkaan, mutta myös virtaamahuiput jäivät pieniksi. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat 5-10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Myös Juojärvi on 5 cm keskimääräisen yläpuolella. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 6 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,44. Säännöstelemättömällä Rauta