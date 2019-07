Paikkansa europarlamentissa uusineen Miapetra Kumpula-Natrin tiimiin uusia avustajia

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin poliittiseksi avustajaksi on valittu Aleksi Kuusisto. Kumpula-Natrin uusi kotimaan avustaja on puolestaan heinäkuun alusta lähtien helsinkiläinen Jutta Kaskimäki

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin poliittiseksi avustajaksi on valittu Aleksi Kuusisto, VTK, MA. Kuusiston, 41, vastuulle siirtyy Kumpula-Natrin avustaminen teollisuus-, tutkimus-, digi- ja energiavaliokunnassa.

– Odotan innolla alkavaa yhteistyötä Aleksin kanssa. Uusi parlamenttikausi sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ovat käynnistyneet ja edessä on paljon tärkeitä, tulevien vuosikymmenien suuntaa viitoittavia päätöksiä etenkin ilmastonmuutoksen ja digitalisaation saralla. On hienoa saada Aleksin vankka ja laaja-alainen osaaminen käyttöön, toukokuun eurovaaleissa paikkansa europarlamentissa uusinut Kumpula-Natri kertoo.

Kuusisto on johtanut vuoden 2017 alusta lähtien Suomen ammattiyhdistysliikkeen EU-edustustoa FinUnionsia Brysselissä. Sitä ennen hän toimi SAK:ssa kansainvälisten asioiden asiantuntijana, keskittyen erityisesti kauppapolitiikkaan. Kuusisto aloittaa Kumpula-Natrin avustajana Matti Niemen siirryttyä Eurooppa-ministerin erityisavustajaksi.

– Todella hienoa päästä tekemään töitä Miapetran kanssa eurooppalaisten hyvinvoinnin eteen. Hänen vastuuvaliokunnallaan on kriittinen rooli alkaneella parlamenttikaudella EU:n talouden kilpailukyvyn varmistamisessa. EU säilyy teknologiajohtajana Aasian ja USA:n paineessa kun investoimme tulevaisuuden teknologioihin ja eurooppalaisten osaamiseen, Kuusisto kuvailee.

Kumpula-Natrin uusi kotimaan avustaja on heinäkuun alusta lähtien helsinkiläinen Jutta Kaskimäki. Kaskimäki, 33, siirtyy tehtävään SDP:n eurovaalikoordinaattorin tehtävästä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri. Kaskimäki on aiemmin toiminut mm. lainsäädäntösihteerinä ulkoministeriössä.

Kotimaan avustaja toimii europarlamentaarikon yhteyshenkilönä Suomessa vastaten muun muassa kotimaan tapahtumista ja sidosryhmäyhteistyöstä.

– Miapetra on valtavan aikaansaava meppi, joka kiertää paljon kohtaamassa ihmisiä ja tuo aktiivisesti viestiä kotimaahan suoraan eurooppalaisista päätöksenteon pöydistä. On ilo päästä mukaan edistämään tätä vuoropuhelua, Kaskimäki toteaa.

– Suomalaiset ja etenkin nuoret näkevät tutkitusti eurooppalaisen yhteistyön ja EU:n myönteisenä ja itseään hyödyttävänä. Tästä huolimatta etenkin nuorten ja opiskelijoiden tavoittaminen ei aina ole politiikassa helppoa. Jutan avustuksella ja verkostoilla saamme varmasti edistettyä entisestään yhteistyötä Suomen ja Brysselin välillä, Kumpula-Natri iloitsee.