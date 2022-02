Paikkatietoanalyysi auttaa vähentämään metsätalouden vesistökuormitusta - erityisesti Parkano ja Kihniö hyötyvät

Metsätaloudesta muodostuu ravinne- ja kiintoaine-, sekä humuskuormitusta etenkin turvemaavaltaisilla alueilla, joita löytyy runsaasti erityisesti Pirkanmaan luoteis- ja pohjoisosista, Parkanon ja Kihniön alueilta. Tällä hetkellä käytössä olevista metsätaloustoimenpiteistä aiheutuva kuormitus on pinta-alakohtaisesti suurinta juuri ojitetuilla turvemailla. Kuormitus muun muassa rehevöittää valuma-alueen vesistöjä.

Suometsänhoidon suunnittelua ja toteutusta varten on tarjolla runsaasti erilaisia ohjeita ja aineistoja, mutta toistaiseksi vesiensuojelurakenteiden sijoittelu on jäänyt täysin suunnittelijoiden oman harkinnan varaan. Veden virtausmalleja, valuma-aluerajauksia ja maaston topografiaa hyödyntäen on kuitenkin mahdollista luoda automaattisia ehdotuksia erilaisten vesiensuojelurakenteiden sijoittelusta valuma-alueen sisällä.

Paikkatietoanalyysi vähentää maastotyötä

Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamassa tutkimuksessa kehitettiin laskenta-algoritmit vesiensuojelurakenteiden potentiaalisten sijaintien löytämiseksi. Tutkimuksen toteutti väitöskirjatutkija Mikko Niemi, joka työskentelee Tapio Oy:ssä. Tutkimuksessa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen uusinta laserkeilausaineistoa.

Testialueeksi valittiin Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluva Kovesjärven valuma-alue Parkanossa. Alue on myös Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman yksi metsätalouden ja turvetuotannon kuormittavimmista alueista, joille suositellaan tehostettuja vesiensuojelutoimenpiteitä osaksi metsätaloustoimia.

- Testialueen maanomistajille on lähetetty henkilökohtaiset kirjeet tehdystä työstä. Jos omistaja suunnittelee metsämaillaan toimenpiteitä, voi tehtyä aineistoa hyödyntää suunnittelussa. Menetelmä ehdottaa sopivia paikkoja vesiensuojelurakenteille, kuten vaikkapa kosteikoille. Tämä säästää aikaa ja vaivaa, vaikka paikan soveltuvuus rakenteelle tuleekin vielä tarkistaa maastossa, kertoo ylitarkastaja Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Monia vaihtoehtoja vesiensuojelurakenteisiin

Kustannustehokkain metsätalouden vesiensuojelukeino on jättää kunnostusojituksen yhteydessä perkaamattomia osuuksia kaikkiin niihin paikkoihin, joissa metsätalouden kannalta riittävä kuivatus toteutuu myös ilman ojien käsittelyä.

- Työssä toteutettu paikkatietoanalyysi ehdotti perkauskatkoja niihin paikkoihin, joissa maasto oli nykyisen ojaverkoston kohdalla riittävän kalteva sekä ylä- että alavirtaan, että vesi pystyy virtaamaan ja ympäröivä metsämaa pysyy kuivana ojaston kunnosta riippumatta, kertoo väitöskirjatutkija Mikko Niemi.

Myös pintavalutuskentät ja kosteikot ovat tehokkaita metsätalouden vesiensuojelukeinoja, mutta niiden perustaminen vaatii osaamista ja hyvää suunnittelua.

- Koska tällaisten kohteiden löytäminen on usein haasteellista, suunnittelijoiden työn avuksi kehitettiin laskenta-algoritmi, joka etsii maastosta pintavalutukseen soveltuvia loivasti viettäviä alueita, joille on lisäksi mahdollista levittää vettä, Niemi sanoo.

Tutkimuksessa saatiin myös ehdotuksia virtaamansäätöpatojen sijainnille. Virtaamansäätöpadot ovat metsätalousalueilla käytettyjä vesiensuojelurakenteita, joiden avulla tasataan rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamia tulvahuippuja.

Lisätietoa: