Paimion parantolan tulevaisuuden turvaamiseksi perustetaan uusi säätiö

Paimion parantolan kokonaisuuden säilyminen tulevaisuu­teen toteutuu parhaiten perustamalla yleishyödylli­nen säätiö, joka omistaa ja hallinnoi kokonaisuutta. Perustettavasta Paimion parantola -säätiöstä toivotaan rakennuksen uutta omistajaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt tarjouksia Paimion parantolan rakennuksista irtaimistoineen. Tarjousaika päättyy 30.11.2018.

Uuden, perustettavan säätiön tarkoituspykälän mukaan sen tehtävä on arkkitehtuurin, tekniikan ja kulttuuri­historiallisesti arvokkaan henkisen ja materiaalisen pääoman sekä niihin liittyvien arvojen vaaliminen, edistä­minen ja kehittä­minen.

Säätiön perustajiksi on tarkoitus kutsua Alvar Aalto -säätiön lisäksi muita eturivin säätiöitä tekniikan, lääketieteen ja kulttuurin aloilta. Vähimmäispääoma perustamisvaiheessa on 50 000 euroa. Laajalla kansainvälisellä keräyksellä muodostetaan 2 miljoonan euron puskurirahasto.

Säätiö tulee omistamaan parantolan kokonai­suuden, vuokraamaan tiloja soveltuvaan käyttöön ja vastaamaan kohteen ylläpidosta oman huoltohenkilökunnan avulla.

Peruskorjaukset tehdään hallintasuunnitelman mukaisesti, modernin arkkitehtuurin ja green tech -tutkimus­hankkeina koulutus- ja kehittämisnäkökulmalla. Peruskorjauksille haetaan myös kansainvälistä rahoitusta.

Säätiö noudattaa Paimion parantolan säilyttämisen hallintasuunnitelmaa (www.alvaraalto.fi/paimio). Suunnitelmassa on asetettu tavoitteet kokonaisuuden käytölle, ylläpidolle, vaalimiselle ja tulevai­suudelle.

Säätiö tulee edistämään Paimion paran­tolan viemistä UNESCO:n maailman­perintölistalle yhdessä muiden Alvar Aallon merkittävimpien kohteiden kanssa.





Tulevaisuudessa Paimion parantola voi olla elävä arkkitehtuurin, hyvinvoinnin ja kulttuurin kokemuskohde

Paimion parantolamiljöö tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä, jotka perustuvat autenttisuuteen, tieteeseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kävijät voivat yöpyä terassilla avoimen taivaan alla, tutustua värikkääseen ja hämmästyttävän nykyaikaiseen arkkitehtuuriin sekä designiin 1930-luvun hengessä, istua maailman ensimmäisillä taivutetusta vanerista tehdyillä tuoleilla, poimia marjoja ympäröivässä metsässä, kuunnella luentoja mäntymetsään avautuvissa, valoisissa tiloissa. Tiloissa voidaan järjestää yritysten työhyvinvointitapahtumia, pop-up-tapahtumia, eri tieteenalojen tutkimusprojekteja, koulutustilaisuuksia, sekä tarjota vieraille ainutlaatuisia yöpymiskokemuksia.

Kiinteistö tarvitsee yhden päävuokralaisen, jonka käytössä on noin puolet kokonaisuudesta. Siitä saaduilla vuokratuo­toilla voidaan ylläpitää kiinteistöä kuten nykyisinkin tapahtuu. Tällä hetkellä päävuokralaisena on vuoteen 2020 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, ja he ovat ilmaisseet kiinnostuksensa jatkaa toimintaansa rakennuksessa.

Muu parantolaan sijoittuva toiminta täydentää, monipuolistaa ja kansain­välistää Paimion parantolan merkittäväksi kansainväliseksi matkailukohteeksi. Sijainti on erittäin hyvä Turun läheisyydessä. Liikenneyhteydet lentokentille ovat erinomaiset.

