Päiväfestarit Kalliossa – Mara Balls (duo), Positive Wave ja taidetta

Oletko haaveillut festareista, joista ei palaa väsyneenä kotiin? Nyt se on mahdollista, kun päiväfestari MinoFest valtaa Kalliolan setlementtitalon 20.10. klo 14-17! MinoFest on ainutlaatuinen yhdistelmä taidetta ja musiikkia kaikenikäisille maksutta.

Ohjelmassa yhdistyy monipuolisesti eri taiteenlajit, ja festarit on myös lapsille! Tarjolla on muun muassa dragsatutunti, taikuriesitys ja pelejä. Elämyksiä tarjoaa myös tankoakrobaatti Anni Elisa, progea soittava Positive Wave sekä parhaillaan uutta musiikkia äänittävä, suomalaisen musiikkikentän helmi Mara Balls, joka esiintyy duona (Maria Mattila ja Iiro Kuosmanen).

−Musiikki kuuluu kaikille. Toissa päivänä soitin keikan maauimalassa. Oon soittanu keikkoja mm. metsässä, vanhainkodeissa, skeittihallissa, kehitysvammaisten toimintatalolla, kirjastossa, taidemuseossa, nuorisotaloilla, mielenterveyskuntoutujien pajalla, työvoimatoimiston tilaisuudessa, vankilassa jne. Ois tylsää soittaa vaan kapakoissa. On monenlaisia ihmisryhmiä, jotka ei joko halua tai pääse perinteisiin keikkamestoihin tai baareihin. Musa kuuluu myös heille. Meen kitarani kanssa sinne, minne mut otetaan, toteaa Mara Ballsin Maria Mattila.



Nuoret ovat mukana järjestämässä MinoFestiä.



−MinoFest on ideoitu sanasta minority (vähemmistö, nuoruus, alaikäisyys). Mukana järjestelyissä on Kalliolan vapaaehtoisia, mutta myös Oskelakodin, Kuvernöörintien- ja Itäviitta-yhteisöjen nuoria, kertoo yhteisövalmentaja Benny Uhlenius, Kalliolan Itäviitta-yhteisöstä.

Taidenäyttelyt musiikista ja riippuvaisuuksista



MinoFestissä on esillä kaksi taidenäyttelyä. Kuvataiteilija Eetu Pellonpään Mielikuvia konserteista näyttely sekä muusikko Maria Mattilan (Mara Balls) installaatio Riippuvaiset.



−Riippuvaiset -installaationi tavoite on esittää riippuvuussairaus just niin rumana ja rujona kuin se on. Teoksen viesti on, että hae apua riippuvuuteen, jos oot vielä hengissä; kuolleena se on hankalampaa. Apua tarjoaa esimerkiksi Kalliolan Setlementti, kertoo Maria Mattila.



Eetu Pellonpään Mielikuvia konserteista koostuu konserttilavojen henkilökuvista, jotka ovat tehneet kuvataiteilijaan vaikutuksen.

− Teosten tyyli on syntynyt kuin itsestään. Tarkennuksen tai valotuksen suhteen epäonnistuneet valokuvat ovat toimineet lähtökohtana vapaalle sommittelulle, joita olen jatkotyöstänyt puuväreillä ja guassilla. Tavoittelen subjektiivisen kokemuksen mahdollisimman realistista visuaalista esitystapaa, kuvailee Eetu Pellonpää.

MinoFestissä on mahdollisuus myös myydä/vaihtaa vinyylilevyjä. Myös suosittu syyrilaisherkkujen Cafe Damascus on auki koko tapahtuman ajan.

Festarit on järjestetty yhteistyössä Kalliolan Oskelakodin, Kuvernöörintien- ja Itäviitta-yhteisöjen nuorten, vapaaehtoisten sekä Kallion Kulttuuriverkoston, Raaseporin äänentoistoyhdistyksen sekä Cafe Damascusin kanssa.

Kalliolan Oskelakoti, Kuvernöörintien- ja Itäviitta-yhteisöt tarjoavat päihdekuntoutusta sekä asumisen tukea.

Ohjelma-aikataulu:



Klo 14-17, Naapuruustilat, P-kerros

DragSatutunti, Maimu Brushwood o.s. Huolirinta https://www.facebook.com/maimubrushwood/

Taikuri Bibidi https://www.facebook.com/taikuribibidi/

Lisäksi lastenohjelmia valkokankaalla. Alakerrasta löydät erilaisia lautapelejä. Tervetuloa myös tutustumaan tiloihin, jotka ovat maksutta käytössä kaupunkilaisten yhteiseen tekemiseen



Klo 15-17, Sali,

15.00 – 15.20 Anni Elisa, tankoakrobatiaa

15.30 – 16.10 Positive Wave https://www.facebook.com/Positive-Wave-6565477644/

16.20 – 17.00 Mara Balls (duo) https://www.facebook.com/maraballs/



Taidenäyttelyt:

Eetu Pellonpää – Mielikuvia konserteista, Sohvakulma 14.-26.10.2018

https://www.facebook.com/events/270001216979564/

Maria Mattila – Riippuvaiset, MutteriGalleria 17.-31.10.2018.



Lisäksi:

Oletko kiinnostunut tuomaan vinyylisi vaihtoon/myyntiin? Lisätiedot: Benny Uhlenius, benny.uhlenius@kalliola.fi, 040 590 8789



Ruoka- ja juoma:

Cafe Damascusin syyrialaisherkkujen kahvila auki tapahtuman ajan!

https://www.facebook.com/cafedamascus%20%20/



Näille festareille ovat kaikki tervetulleita!

VAPAA PÄÄSY, IKÄRAJATON

MinoFest Facebookissa:

https://www.facebook.com/events/271411160377942/

Osoite:

Kalliolan setlementtitalo,

Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

www.kalliola.fi



Tapahtuman kuva: Eetu Pellonpää.

Riippuvaset Kuva: Maria Mattila