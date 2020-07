Päiväkeskus Hirundo ja hätämajoitus muuttavat Vallilaan

Diakonissalaitos on ylläpitänyt jo yli 10 vuotta Euroopan liikkuvalle väestölle tarkoitettua päiväkeskus Hirundoa. Keskuksessa on paikalla henkilökuntaa, joka tarjoaa apua arjen asioiden selvittelyyn kuten työlupaan liittyviin asioihin. Siellä voi myös laittaa ruokaa, käydä suihkussa ja pestä pyykkiä.

Hirundo muuttaa Vallilaan nykyisestä toimipaikastaan Alppikadulta 3.8.2020. Uusi osoite on Inarintie 8. Päiväkeskus tulee olemaan avoinna arkisin klo 8-16. Kävijöitä arvioidaan olevan päivittäin noin 50.

”On hienoa, että pääsemme elokuussa muuttamaan uusiin ja hyviin tiloihin. Koronan myötä kotimaahansa lähteneet romanit ovat alkaneet pikkuhiljaa palaamaan Helsinkiin, ja tarve Hirundon palveluille on lisääntynyt. Suuri osa työtämme on auttaa asiakkaitamme löytämään ansaintakeinoja kerjäämisen tilalle. Romanit ovat rauhallista ja työtä pelkäämätöntä väkeä. Suurimman haasteen työllistymiselle muodostaa kielitaidon ja koulutuksen puute”, Hirundon ja hätämajoituksen yksikönjohtaja Borislav Borisov kertoo.

Samoihin tiloihin Inarintielle muuttaa myös liikkuvan väestön ja paperittomien hätämajoitus. Se on tarkoitettu ihmisille, joilla ei ole muuta yöpymispaikkaa. Koronatilanteen takia hätämajoitusta tarjotaan poikkeuksellisesti nyt myös kesäaikaan. Normaalisti hätämajoitusta on järjestetään vain vuoden kylmimpään aikaan marraskuusta huhti-toukokuuhun, niin myös tulevana talvena 2020-2021.

Romanityötä yli 10 vuoden ajan

Päiväkeskus Hirundon asiakkaita ovat pääsääntöisesti Suomeen toimeentuloa hakemaan tulleet Bulgarian ja Romanian romanit. Diakonissalaitos on yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin, Helsingin seurakuntayhtymän, Emmauksen, Iso Numero -lehden ja aktiivisten kansalaisten kanssa tehnyt romanityötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Romanien heikko asema on yksi Euroopan suurimmista ihmisoikeusongelmista. Yhteisenä päämääränä on rakentaa romanien kanssa parempaa tulevaisuutta sekä Suomessa että heidän kotimaissaan. Tavoitteena on, että liikkuva väestö saisi kerjäämisen tilalle muita ansaintakeinoja. Liikkuva väestö ei tarvitse vain hätäapua vaan myös mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan pysyvästi. Kauttamme jo kymmenet romanit ovat onnistuneet saamaan esimerkiksi elämänsä ensimmäisen työsopimuksen. Lisäksi teemme aktiivisesti työtä romaniväestön oikeuksien parantamiseksi myös lähtömaissa Bulgariassa, Romaniassa ja Kosovossa.





Kuva: Liikkuva väestö ei tarvitse vain hätäapua vaan myös mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan pysyvästi. Diakonissalaitoksella rakennetaan heille mahdollisuuksia työllistymiseen. Toiminnan kautta jo kymmenet romanit ovat onnistuneet saamaan elämänsä ensimmäisen työsopimuksen.