Päiväkoti Violanpuistolle selvitetään toista sijaintia

Helsingin kaupunki selvittää paviljonkipäiväkodille sijaintia Violanpuiston alueelta.

Kaupunki on suunnitellut uuden paviljonkipäiväkodin, joka vastaa Hermannin ja Kalasataman alueen kasvavaan päiväkotipaikkojen tarpeeseen.

Sijainniksi suunniteltiin aiemmin Violanpuiston urheilukenttää ja myöhemmin urheilukentän päätyä, mutta nyt selvitetään toista sijaintia asukkailta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta saadun palautteen perusteella.

Hankkeen suunnittelijat tekevät heinäkuun alkupuolella tarvittavia lisäselvityksiä, jotta rakennukselle löytyy sopivin sijainti. Päiväkodin ja ulkoilupiha-alueen mahdollisena rakennuspaikkana tarkastellaan uudestaan puiston reunalla sijaitsevaa tonttia ympäristöineen.

Kaupunkiympäristön toimiala tiedottaa verkkosivuillaan heinäkuussa asian etenemisestä (www.hel.fi/kaupunkiymparisto).

Paviljonkipäiväkodin on määrä valmistua loppuvuonna 2018, ja rakentamisen on ollut tarkoitus alkaa tänä kesänä. On mahdollista, että hanke viivästyy muutamalla kuukaudella.

Päiväkodin rakentaminen Hermannin alueelle on tarpeellista, koska asukasmäärä seudulla on kasvamassa. Kaupungin selvitysten mukaan alueella tarvitaan lisää päiväkotipaikkoja vuodenvaihteeseen mennessä. Helsinki ryhtyy syksyllä järjestämään 5-vuotiaiden lasten maksutonta varhaiskasvatusta, mikä on lisännyt osaltaan päiväkotipaikkojen tarvetta eri puolilla kaupunkia.

Uusi paviljonkipäiväkoti Violanpuisto tarjoaa tilat noin 120 lapselle. Lähistölle suunnitellaan lähivuosina uusia pysyviä päiväkotitiloja.