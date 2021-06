Päivi Anttikoski SOK:lle markkinoinnista, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi

Jaa

FM Päivi Anttikoski on nimitetty SOK:lle johtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi, vastuullaan S-ryhmän markkinointi, viestintä ja vastuullisuus. Anttikoski on aiemmin työskennellyt valtioneuvoston viestintäjohtajana ja laajasti mediamaailmassa, muun muassa digitaalisista sisällöistä vastaavana päätoimittajana Helsingin Sanomissa.

− Päivi Anttikoskella on laajaa yhteiskunnallista kokemusta niin mediasta kuin poliittisesta päätöksenteosta. Uskon hänen tuovan meille uutta osaamista ennen kaikkea vaikuttamistyöhömme ja vuoropuheluun sidosryhmien kanssa. Toinen tärkeä tulevaisuuden kehityskohteemme liittyy S-ryhmän oman median sisällölliseen ja kaupalliseen uudistamiseen. Meillä on äärimmäisen tavoittava oma media. Päivillä on kokemuksensa ja näkemyksensä ansiosta erityisen paljon annettavaa sen kehittämiseen, yhdessä omien asiantuntijoidemme kanssa, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook taustoittaa loppukeväällä aloitettua rekrytointiprosessia.

− S-ryhmä kuuluu lähes jokaisen suomalaisen arkeen ja on näkyvä yhteiskunnallinen toimija. On kiinnostavaa päästä mukaan kehittämään ihmisten elämää helpottavia tekoja ja ratkaisuja sekä tekemään yhteistyötä S-ryhmän sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. On myös todella hienoa nähdä, kuinka vahvana vastuullisuus kuuluu kaikkeen osuuskauppatoimintaan, ja päästä kertomaan tätä tarinaa S-ryhmän monipuolisen mediaperheen ja markkinoinnin kautta, Päivi Anttikoski sanoo.

Päivi Anttikoski aloittaa uudessa tehtävässään karenssiajan päätyttyä, 16. lokakuuta 2021.

Päivi Anttikosken kuva: Laura Kotila, Valtioneuvoston kanslia