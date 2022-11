Päivitetty kokeilualueen työlupalinjaus kattaa 60 ammattinimikettä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)

Kaikkia neljää kokeilussa mukana olevaa ELY-keskusaluetta kuvaa se, että osaajapula on monin paikoin kroonistunut ja rekrytointiongelmia on laajasti eri aloilla. Päivitettyyn työlupalinjaukseen lisättiin neljä ammattinimikettä: rappaaja, muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät, yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon harjoittajat sekä yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat. Kaiken kaikkiaan päivitetyssä linjauksessa on listattu 60 ammattinimikettä, joiden osalta työvoiman saatavuus kokeilualueella on arvioitu niin haastavaksi, että ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa ei tarvitse tehdä. Tämä nopeuttaa työntekijän oleskelulupaprosessia.

Osapäätöksiä tehty runsaasti

Päivityksen yhteydessä alueellisen linjauksen vaikutuksia seurataan mm. työntekijän oleskeluluvan osaratkaisujen määrän kautta. Kokeilualueelle on tehty kokeilun aikana välillä 27.10.2021-31.8.2022 TE-toimistossa yhteensä 1253 myönteistä tai osittain myönteistä osaratkaisua. Osapäätösten määrä 10 kuukauden jaksolla on siten suurempi kuin vuoden 2021 kokonaismäärä (1078). Osaratkaisujen määrän nousu ei kuitenkaan koske vain kokeilualuetta, vaan koko maata. Kansainvälisiä rekrytointeja tehdään enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kokeilualueella eniten osaratkaisuja on tehty ammattinimikkeille hitsaaja ja kaasuleikkaajat, puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät.

Kasvihuonetyöntekijöiden tilannetta seurataan

Linjauksen päivitystä valmisteltaessa tiedossa on ollut, että energian hinnannousu voi aiheuttaa lomautuksia kasvihuoneviljelmillä. Kasvihuonetyöntekijät on linjauksessa mukana ammattinimikkeenä, jonka osalta erillistä saatavuusharkintaa ei tarvitse tällä hetkellä tehdä. Mikäli kasvihuoneiden osalta joudutaan laajamittaisiin lomautuksiin, alueellinen työlupalinjaus arvioidaan uudelleen ja tarvittaessa kasvihuoneviljelyä koskevat ammattinimikkeet poistetaan listalta.

Saatavuusharkintakokeilun taustaa

Neljän ELY-keskusalueen yhteinen työlupalinjaus perustuu hallituksen kehysriihen kirjaukseen saatavuusharkinnan lieventämiskokeilun käynnistämisestä. Kokeilun aikana Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla laaditaan erillisten alueellisten ulkomaisen työvoiman käytön linjausten sijaan yksi yhteinen linjaus. Kokeilu alkoi 27.10.2021 ja kestää helmikuun 2023 loppuun.