Päivittäistavarahuollon verkosto vetoaa: Huolehdi turvavälistä, pue maski ja käytä käsidesiä

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 26.2.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Savolainen, että totesi koronaviruksen torjunnassa on siirrytty uuteen vaiheeseen, koska muuntoviruksen leviämisen vuoksi maassamme on suuri riski hallitsemattoman epidemian syntymiselle. Ylijohtaja vetosi kaikkiin, että pidetään huolta terveysturvallisuudesta asioidessamme erityisesti nyt hiihtolomakaudella.

Valtioneuvoston päätökset poikkeusoloista ja uudet rajoitukset kohdistuvat alueellamme pääosin Pohjois-Pohjanmaalle, joka on pandemian kiihtymisvaiheessa. Valtioneuvoston ohjeistamat rajoitukset kohdistuvat alueeseen täysimääräisesti. Kainuussa on perustasolla hyvä tilanne, mutta tilanne saattaa heikentyä nopeastikin.

Tartuntatautilain muutos astui voimaan 22.2.2021, joka antaa uusia työkaluja aluehallintovirastoille ja kunnille tehdä rajoituspäätöksiä. Tartuntatautilakiin perustuvia rajoituksia päivitetään kunnissa ja aluehallintovirastoissa alueellisen tautitilanteen mukaisesti.

Johtaja Maria Siurua kertoi tartuntatautilain muutoksen vaikutuksista päivittäistavarahuollon toimijoille.

Kaikilla laissa määritellyillä toimijoilla on lakisääteinen velvoite huolehtia siitä, että asiakkaille osoitetuissa tiloissa noudatetaan keskeisiä velvoitteita ja asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan. Lain edellyttämien ehtojen täyttyessä aluehallintovirasto tai kunta voi antaa määräyksen, että tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaalla on tosiasiallisesti mahdollisuus välttää lähikontaktit. Määräys koskisi sisällä yli 10 hengen tiloja ja ulkona yli 50 hengen tilaisuuksia. Viimesijaisena keinona, jos olisi ilmeistä, että lähikontaktisääntelyä tai muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä aluehallintovirasto tai kunta voi määrätä tiloja väliaikaisesti suljettavaksi kahden viikon ajaksi.

Aluehallintoviratot valmistelevat rajanylityspaikkoja koskevia tartuntatautilain 15 pykälän mukaisia päätöksiä, joilla määrätään kunnat järjestämään terveystarkastukset maahantulopaikoilla.

Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski kiteytti kauppojen asiakkaiden näkökulmasta voimassa olevat rajoitukset kolmeen asiaan: Huolehdi yli kahden metrin turvavälistä, pue maski ja käytä käsidesiä.

Kaupan ketjujen edustajat kertoivat, että maskin käyttö on vallitsevaa, asiointi on tehty mahdollisimman turvalliseksi ja vartiointiliikkeet on ohjeistettu puuttumaan epäkohtiin tarvittaessa. Valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Asiakkaiden ohjeistusta on tehostettu edelleen. Julisteita, tarroja ja kuulutuksia kaupoissa on lisätty. Turvallinen asiointi turvataan kirjallisten suunnitelmien mukaisesti, jotka ovat myös asiakkaiden saatavilla.

Kaupan ala on palkannut kiitettävästi nuoria kesätyöpaikkoihin.

Verkosto kokoontuu seuraavan kerran 26.3.2021.

