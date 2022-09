Päivittäistavaraverkosto varautuu sähköhuollon varmistamiseen ja energian säästöön

”Kauppojen ja tukkuliikkeiden toimivuuden turvaaminen on kansalaisten kannalta keskeistä kaikissa tilanteissa. Tämän verkoston toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi yhteisen tilannekuvan muodostamisessa kriisien keskellä,” totesi ylijohtaja Terttu Savolainen.

Epävakaa tilanne haastaa kaikkien organisaatioiden toimintakykyä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vastuualuejohtaja Maria Siuruan avauskatsauksen mukaan meillä on nyt käsillä monella tavalla epävakaa tilanne. Tilanne haastaa kaikkien organisaatioiden toimintakykyä ja jatkuvuudenhallintaa ja ravistaa tavanomaisia rakenteita myös alueellisesti.

”Nyt toimijoilla korostuu tarve ennakointiin ja tulevan arviointiin, kun meillä on yhtäaikaisia vakavia uhkia ilmassa - Sota-tilanne Ukrainassa, siihen liittyvät vaikutukset, pahentunut energiatilanne ja terveydenhuollon kriisi,” Siurua näki.

Varautumisen verkostot toimivat vilkkaasti Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Sidosryhmäyhteistyössä aluehallintovirastoille keskeisiä teemoja ovat tällä hetkellä siviilivarautumisen vahvistaminen, kuntien varautumisen tukeminen ja varautumiskokonaisuuden vahvistuminen hyvinvointialueiden perustamisen myötä.

Kokouksessa kuultiin neljä ajankohtaista asiantuntijakatsausta. Maria Siuruan avauskatsauksen jälkeen alueellisesta koronatilanteesta kertoi aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski ja elintarvikehuollon huoltovarmuuden tilannekuvan esitteli ylitarkastaja Joni Kinnunen.

Vierailevana esiintyjänä Kauppa- ja jakelupoolin toiminnasta kertoi valmiuspäällikkö, poolisihteeri Lauri Kulonen Huoltovarmuusorganisaatiosta. Hän kertoi kaupan alan toimintavarmuudesta ja varautumisesta häiriötilanteisiin laajasti, kuten sähkökatkosten ja inflaation heikentämän ostovoiman varalta.

”Kauppa on lähtenyt toteuttamaan kiitettävästi energiansäätötoimia. Päivittäistavarahuolto on kriittinen toimiala yhteiskunnan huoltovarmuudessa, siksi on myönteistä, että ala on tarttunut aktiivisesti erityisesti sähkön saannin turvaamiseen,” kiitti ylijohtaja Savolainen.

Ylitarkastaja Joni Kinnunen esitteli elintarvikehuollon tilannekatsauksen huoltovarmuuden näkövinkkelistä. Elintarvikehuolto muodostuu alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta sekä kaupasta ja jakelusta.

Elintarviketeollisuuteen kohdistuu samaan aikaan useita haasteita, kuten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien lisääntyneitä saatavuusongelmia, hintojen nousua ja epidemioitten myötä sairaspoissaolojen lisääntymistä. Sähköenergian hinnan nousu ja mahdolliset saatavuusrajoitteet haastavat koko elintarvikehuollon ketjua.

Koronavirus on edelleen yleisvaarallinen tartuntatauti keskuudessamme

Aluehallintoylilääkäri Hirvikoski muistutti, että koronavirus on edelleen yleisvaarallinen tartuntatauti.

Rajoituksia ei ole voimassa. Juridisesti esimerkiksi kuntosalien rajoituksia ei enää tule, sillä näiden tartuntatautilain pykälien voimassaolo päättyi kesäkuun lopussa. Laki sallii edelleen kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittamisen, mikäli tilanne pahenisi.

Kommenttipuheenvuorot Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kuuli seuraavasti:

– kaupan edustajat

– työvoimatilanne ja TE-palvelut, ELY- ja TE-keskuksien edustajat

– ruokahuolto, kuntien edustajat

– ELVAR-toimikunta (Huoltovarmuuskeskus on perustanut alkuvuonna 2017 varautumisen edistämiseksi elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyötoimikunnat.)

Seuraavan kerran päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontuu 21.10.2022.

Mikä on päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto?

Päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston koolle kutsuma tiedon jakamisen ja keskustelun avoin verkosto alan toimijoille.

Osallistujia ovat Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Osuuskauppa Arina, Osuuskauppa Maakunta, Koillismaan Osuuskauppa, Osuuskauppa KPO, Kesko Oyj, Kokkolan Halpa-Halli Oy, Tokmanni Group Oyj, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimisto, Oulun kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kainuun maakunta, Ylivieskan kaupunki ja Naturpolis Oy. Uutena jäsenenä ryhmässä aloitti Pohjois-Suomen Elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyön (ELVAR) -toimikunnan edustaja.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

Ylitarkastaja, Joni Kinnunen, huoltovarmuus ja varautuminen Pohjois- ja Itä-Suomen sekä Lapin aluehallintovirastot p. 040 567 5745

Pohjois-Suomi

Turvallisuus ja varautuminen