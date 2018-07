Päivitys tiedotteeseen: Digitan antenni-tv-verkon lähetykset toimivat taas normaalisti

Samsungin uusiin televisioihin hybridiominaisuus - kodeissa jo yli 350 000 hybridi-tv-vastaanotinta 12.6.2018 10:44 | Tiedote

Digita on panostanut viime vuosina voimakkaasti uudentyyppisten hybridi-tv-palveluiden kehittämiseen. Esimerkkeinä HbbTV-teknologian (Hybrid broadcast broadband TV) mahdollistamista sovelluksista ovat muun muassa syksyllä 2017 ja keväällä 2018 musiikkiohjelmien yhteydessä ollut äänestysmahdollisuus. Hybridi-tv-laitteiden määrä on kasvanut voimakkaasti suomalaisissa tv-talouksissa. Hybridi-tv-palveluita aktiivisesti käyttäviä televisioita on nyt yli 350 000, joka on yli 2,5 kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Hybridi-tv-palvelut ovat tällä hetkellä tarjolla Digitan antenni-tv-verkossa sekä Telian Kaapeli-TV:ssä.