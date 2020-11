Päivystyshelpistä huippuasiantuntijoiden neuvoja äkillisissä terveysongelmissa

Päivystyshelppi on uusi osa kiireellisen hoidon neuvontapalveluiden kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on ohjata hoitoa tarvitsevat asiakkaat oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Palvelu on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka sisällön ovat laatineet Suomen yliopistosairaaloiden akuuttilääketieteen ja -hoidon asiantuntijat.

Päivystyshelppi tarjoaa kansalaiselle toimintaohjeita äkillisen terveysongelman tai tapaturman sattuessa. Se neuvoo hoidon ja palvelun tarpeen arvioimisessa, hoitoon hakeutumisessa ja tarjoaa tukea itsehoitoon. Terveyskylän Päivystystalosta löytyvä matalan kynnyksen neuvontapalvelu ohjaa oikean avun piiriin jo ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen. Asiantuntijoiden laatima verkkopalvelu puolustaa paikkansa aikana, jolloin moni etsii neuvoa oireisiinsa verkosta vaihtelevin tuloksin. Päivystyshelppi on CE-merkitty lääkinnällinen laite, mikä tarkoittaa, että ohjeiden mukaan käytettynä palvelu on turvallinen. Henkilökohtaista tai tarkempaa hoidon tarpeen arviointia tarvitsevat asiakkaat ohjataan Päivystyshelpistä Omaolo-palvelun oirearvioihin tai soittamaan kansalliseen Päivystysapu 116117-puhelinneuvontapalveluun. Toimintaohjepankki moneen vaivaan Kansalainen voi hakea Päivystyshelpistä oire- ja vammakohtaista tietoa ja toimintaohjeita. Tilanteen mukaan kansalaista ohjataan joko soittamaan hätänumeroon 112, ottamaan heti yhteyttä oman terveyskeskuksen päivystykseen, olemaan yhteydessä omaan terveyskeskukseen tai –neuvontaan tai hänet ohjataan omahoito- ohjeiden pariin. -Päivystyshelppi ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyyden ensiarviota. Palvelun toteutuksessa on huomioitu myös hätätilanteet, vaikka luonnollisestikaan palvelu ei ole tarkoitettu tällaisissa tilanteissa käytettäväksi, kertoo palvelupäällikkö Marja Ylilehto Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Tutustu Päivystyshelppiin tästä linkistä Haastattelupyynnöt: info@terveyskyla.fi Mikä on Päivystyshelppi Päivystyshelppi on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka avulla voi selvittää, miten toimia äkillisen terveysongelman tai tapaturman sattuessa. Palvelu löytyy Terveyskylän Päivystystalosta osoitteesta terveyskyla.fi/paivystyshelppi Palvelu on suomenkielinen ja se on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Palvelu on toteutettu saavutettavuusvaatimusten mukaisesti, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi ruudunlukijaa tarvitsevat henkilöt voivat käyttää palvelua. Terveyskylä - palkittua kehitystyötä potilaan parhaaksi Terveyskylä on yliopistosairaanhoitopiirien tuottama julkinen verkkopalvelu, joka tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien ulottuville asuinpaikasta riippumatta ja lisää näin kansalaisten tasa-arvoa. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylässä on kaikille avoin osio, Omapolku-palvelukanava, potilaille suunnattuja digitaalisia hoitopolkuja ja ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO. Terveyskylän avoimella puolella on 32 sairaus/potilasryhmäkohtaista taloa. Tervekylässä sijaitseva Päivystystalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä e-terveyspalvelu. Se tarjoaa apua äkillisiin terveysongelmiin, neuvoja itsehoitoon ja ohjausta päivystyspalveluihin hakeutumisessa.

