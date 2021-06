Päivystystaloon uusi äkillisten terveysongelmien neuvontapalvelu

Lohjan sairaala uusi Baby Friendly Hospital -sertifikaattinsa 15.6.2021 12:55:11 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallisen imetyksen edistämisen seurantaryhmän nimeämä arviointiryhmä on Lohjan sairaalan pyynnöstä suorittanut 19.4.-26.5.2021 Naisten- ja lastentautien tulosyksikön vauvamyönteisyyden uudelleenauditoinnin. Arviointiryhmä on päätynyt suosittamaan sekä THL:lle että Maailman terveysjärjestölle (WHO) ja Unicefille, että Lohjan sairaalalle Naisten- ja lastentautien tulosyksikölle myönnetään Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatti.