Pajtim Statovcin Bolla on herättänyt poikkeuksellisen laajaa kiinnostusta – näytelmä tulossa 2021

Jari Tervon Loiri. -kirjan suursuosio jatkuu 4.12.2019 09:49:42 EET | Tiedote

Jari Tervon kirjoittamaa Loiri. -kirjaa on myyty jo yli 80 000 kappaletta. Kirja on Kustannusosakeyhtiön Otavan vuoden 2019 myydyin kirja. Sitä on ostettu niin painettuna, sähköisenä kuin äänikirjanakin ennätysmääriä. Kirja ilmestyi syyskuun puolivälissä ja siitä on otettu uusia painoksia läpi syksyn.