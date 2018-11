Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia Dublinin kansainvälisen kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi

Pajtim Statovcin romaani Kissani Jugoslavia on ehdolla Dublinin kansainvälisen kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Palkinto on yksi suurimmista englanninkieliselle teokselle jaettavista kirjallisuuspalkinnoista.

Pajtim Statovcin (s. 1990) Kissani Jugoslavia ilmestyi suomeksi vuonna 2014, ja se palkittiin Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnolla.

Romaani julkaistiin englanniksi David Hackstonin kääntämänä viime vuonna, ja se nousi poikkeukselliseksi arvostelumenestykseksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Kissani Jugoslavia on saanut ylistävät arviot englanninkielisen maailman merkittävimmissä lehdissä, kuten The New York Timesissa ja The Guardianissa.

Dublinin kirjallisuuspalkinnon longlistille on valittu tänä vuonna 141 teosta, joista 39 on käännösromaaneja. Kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi on tänä vuonna nostettu Statovcin lisäksi muun muassa Paul Auster, Arundhati Roy ja Jussi Valtonen.

Palkinnon shortlist julkaistaan 4. huhtikuuta, ja palkinnon voittaja julkistetaan 12. kesäkuuta. Voittajan valitsee vuosittain vaihtuva kansainvälinen raati.

Dublinin kirjallisuuspalkinto tunnettiin vuoteen 2015 saakka Dublinin kansainvälisenä IMPAC-kirjallisuuspalkintona. Palkinnon longlistin valitsevat kirjastot ympäri maailman, ja palkintosumma on 100 000 euroa.

