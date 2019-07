Pajtim Statovcin uutuusromaani Bolla arvosteluvapaa jo 1. elokuuta

Otava aikaistaa Bollan julkaisupäivää kirjan saaman ennakkokiinnostuksen vuoksi.

Pajtim Statovcin uutuusromaanin Bollan julkaisupäivää on aikaistettu. Uusi julkaisupäivä on 1.8.2019.

Bolla on Statovcin kolmas romaani. Se on riipaisevan kaunis kuvaus sokeasta rakkaudesta ja sen seurauksista, sodasta, kodittomuudesta ja kaipauksesta. Samalla se on armoton avioliittokuvaus ja hurja kertomus ihmisestä oikeuskoneiston hampaissa.

Statovcin edellinen teos Tiranan sydän (engl. Crossing) sai keväällä paljon kansainvälistä huomiota, kun arvostetut britti- ja amerikkalaislehdet kuten The Observer, The Guardian ja The New Yorker kirjoittivat siitä ylistävät arviot.

Bolla on arvosteluvapaa 1.8. alkaen.