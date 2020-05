Pakenevan kyyn sahalaitakuvio luo saalistajaa hämäävän illuusion

Suomessa potentiaalia sähköisen lentämisen edelläkävijämaaksi 19.5.2020 07:30:00 EEST | Tutkimus

Lentoliikenteen runsaat hiilidioksidipäästöt ovat yleisesti tiedossa. Koronapandemia on väliaikaisesti painanut lentämisen päästöt alhaiselle tasolle, mutta pitkäaikaiseksi ratkaisuksi siitä ei ole. Vaihtoehtoja nykymuotoiselle lentoliikenteelle on löydyttävä ja lentokonekannan sähköistäminen on yksi varteenotettavimmista.