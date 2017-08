Pakkaaminen kasvatti kartongin tuotantoa lähes kymmenen prosenttia – kustannuspaineet korostavat kilpailukyvyn merkitystä

4.8.2017 10:43 | Metsäteollisuus ry

Suomen talouden kasvu on vahvistunut ja laajentunut vientiin, mikä näkyy myös metsäteollisuudessa. Kilpailukyvyn merkitystä kuitenkin korostaa kustannuspaineiden lisääntyminen ja paperin kysynnän trendilaskun jatkuminen.

Vaikka talouskasvu piristyi alkuvuonna, Suomen taloudessa on takana menetetty vuosikymmen. Suomi pääsi liian myöhään mukaan muun euroalueen tahtiin. Nyt nähtävä talouskasvu ei mahdollista talouspolitiikan löysäämistä, sillä kasvu on hyytymässä talousennusteiden mukaan jo tulevina vuosina keskipitkän aikavälin hitaampaan tahtiin.

”Suomen viennin elpymistä tukee juuri nyt esimerkiksi Venäjän talouden pudotuksen päättyminen ja Kiinan sekä Yhdysvaltojen viennin vahvistuminen. Kansainvälistä talouskehitystä kuitenkin varjostaa taloussuhteisiin ja kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus. Lisääntyvä protektionismi voi hidastaa maailmankauppaa odotettua enemmän”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Euroopassa erityisesti Britannian päätös erota EU:sta kasvattaa poliittisia riskejä. Britannian markkinat ovat metsäyhtiöille merkittävät. Siksi Brexit-neuvotteluissa yritysten tarpeet ja kansainvälisen kaupan sujuvuus tulee huomioida tarkasti”, Jaatinen jatkaa.

Metsäteollisuuden toisen vuosineljänneksen tuotantoluvut kertovat kohtalaisesta suhdannetilanteesta ja kysynnästä metsäyhtiöiden tuotteille Euroopassa sekä Aasiassa. Myös uudet investoinnit näkyvät kartongin tuotannossa, joka oli 0,9 miljoonaa tonnia eli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016. Pakkausmateriaalien kysyntää lisää esimerkiksi verkkokaupan kasvu.

Tuoteryhmien väliset erot säilyvät suurina

Havusahatavaran tuotanto oli vuoden toisella neljänneksellä 3,2 miljoonaa kuutiometriä, jossa on rakentamisen ansiosta kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kolme prosenttia. Vanerin tuotanto pysyi yhtä suurena kuin vuonna 2016 ja oli näin 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Sellun tuotanto oli 1,8 miljoonaa tonnia eli pysyi niin ikään samalla tasolla verrattuna edellisen vuoden huhti–kesäkuuhun. Paperin tuotanto puolestaan supistui prosentin 1,6 miljoonaan tonniin.

”Suomen kustannuskilpailukykyä täytyy parantaa. Erityisesti syksyn työmarkkinakierroksella tulee tehdä tuottavuutta parantavia uudistuksia, jotta yritykset voivat vastata kovenevaan kilpailuun ja toimia haastavassa markkinaympäristössä aiempaa ketterämmin”, Jaatinen toteaa.

”Korkean tuottavuuden teollisia työpaikkoja tarvitaan Suomessa kipeästi kestävän talouskasvun vahvistamiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Siksi päättäjien tulee huolehtia siitä, että yritysten toimintaympäristö on kilpailukykyinen. Hallituksen on syksyn budjettiriihessä pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia”, Jaatinen sanoo.

Metsäteollisuus hyödyntää uusiutuvaa raaka-ainetta globaalien asiakaslähtöisten tuotteiden valmistamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi alan rooli on keskeinen myös uusiutuvan energian tavoitteiden täyttämisessä.

”Tästä syytä myös EU:n pitää tehdä johdonmukaisempaa energia- ja ilmastopolitiikkaa. EU ei saa hidastaa bio- ja kiertotalouden kasvua rajoittamalla Suomen kestäviä hakkuumahdollisuuksia”, Jaatinen painottaa.

Lisätiedot:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600

Maarit Lindström, pääekonomisti, Metsäteollisuus ry, puh. 040 531 8262

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Anne Pirilä, viestintäjohtaja puh. 09 132 6645 tai 050 550 9480



Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Anne Pirilä, Communications Director, tel. +358 9 132 6645 or mobile +358 50 550 9480