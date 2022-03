Pakkausuudistukset etenevät S-ryhmässä: Kotimaista-tulppaanien muovikääre vaihtui paperiseksi, ja muovia säästyy vuodessa yli 6000 kiloa

Omien merkkien pakkauskehitys on S-ryhmässä jatkuvaa työtä, jolla pyritään esimerkiksi lisäämään kierrätysmateriaalien käyttöä, parantamaan pakkausten kierrätettävyyttä sekä vähentämään pakkauksissa käytetyn muovin määrää. Lisäksi kaikkiin S-ryhmän omien tuotemerkkien pakkauksiin lisätään aina selkokieliset lajitteluohjeet, joiden avulla asiakkaan on helppo lajitella pakkaus kierrätykseen.

”Olemme jatkaneet pakkausmuovin vähentämistä omien merkkien tuotteissa aina, kun se on ollut mahdollista tuotteen laadun ja säilyvyyden kannalta. Viime vuoden aikana muovia vähennettiin yli 60 omien merkkiemme tuotteen pakkauksesta. Vuositasolla näillä muutoksilla säästyy kymmeniä tuhansia kiloja muovia”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta.

Tuore esimerkki muovin vähennyksestä löytyy kukkaosastolta, jossa on parhaillaan käynnissä kotimaisten tulppaanien sesonki. S-ryhmän oman Kotimaista-merkin tulppaaneissa aiemmin käytetty muovinen kääre vaihdettiin tänä vuonna FSC-sertifioituun paperikääreeseen. Yksistään tämän muutoksen ansiosta saavutetaan vuodessa yli 6000 kilon muovisäästö.

“Meille on tärkeää, että paperi- ja kartonkipakkausten raaka-aineet tulevat vastuullisesti hoidetuista metsistä. Tavoitteenamme on, että kaikki päivittäistavarakaupan omien merkkien puupohjaiset kuluttajapakkaukset ovat joko FSC- tai PEFC-sertifioituja tai kierrätysmateriaalista valmistettuja vuoden 2023 loppuun mennessä”, Loukaskorpi sanoo.

Myös kierrätysmuovilla ja biopohjaisella muovilla tärkeä rooli pakkausuudistuksissa

Kierrätysmuovia puolestaan hyödynnetään tavanomaisen neitseellisen muovin sijasta noin 70 S-ryhmän omien merkkien tuotteiden pakkauksissa. Erityisen hyvin kierrätysmuovi soveltuu päivittäiskäyttötavaroiden pakkauksiin. Esimerkiksi kaikissa Rainbow-pyykinpesuainepakkauksissa hyödynnetään nykyään kierrätysmuovia. Kahden suositun pyykinpesunesteen osalta myös pakkauksen uudelleenkäyttö on mahdollista, sillä niihin on myynnissä ohuemmasta muovista valmistettu täyttöpakkaus. Pesuaineiden lisäksi kierrätysmuovia hyödynnetään runsaasti esimerkiksi vanujen ja vaippojen pakkauksissa.

Tavanomaista muovia korvataan kierrätysmuovin lisäksi myös biopohjaisella muovilla, jota käytetään nyt lähes 40 tuotteen pakkauksissa.

”Vuonna 2021 esimerkiksi Kotimaista-merkin pakastemustikat ja -puolukat saivat uudet, 60-prosenttisesti biopohjaisesta muovista valmistetut pakkaukset. Vuositasolla tälläkin pienellä muutoksella korvataan noin 5000 kiloa neitseellistä muovia”, Loukaskorpi iloitsee.

Pakkausmuutokset ovat konkreettinen esimerkki siitä, miten S-ryhmä edistää kiertotaloutta ja vähentää luonnonvarojen turhaa käyttöä omassa toiminnassaan. Kaupparyhmä on myös mukana kansainvälisessä The New Plastics Economy Global Commitment -sitoumuksessa, jonka tavoitteena on vähentää turhan muovin käyttöä, kehittää uudelleenkäytettäviä pakkauksia ja tehostaa kierrätystä.