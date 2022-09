Pakkotyön kielto etenee EU:ssa

“Lakiesitys on merkittävä askel eteenpäin pakkotyön kitkemisessä. Maailmanlaajuisesti arviolta 50 miljoonaa ihmistä työskentelee modernin orjuuden kaltaisissa oloissa. Usein tuottamassa tuotteita, jotka päätyvät Euroopan markkinoille“, Hautala sanoo.

Arviolta kaksi kolmasosaa pakkotyön uhreista toimii osana globaaleja toimitusketjuja, jotka usein linkittyvät eurooppalaisiin kuluttajiin. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti viime vuoden State of the European Union -puheessaan komission ryhtyvän valmistelemaan pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden myynnin ja maahantuonnin kieltävää lakia. Vastaavankaltainen laki on jo voimassa Yhdysvalloissa, jossa rajaviranomaiset voivat estää tuotteiden maahantuonnin, mikäli heillä on perusteltu epäilys pakkotyöstä.

Komission tänään julkaisema lakiesitys ei ole Yhdysvaltain mallin mukainen maahantuontikielto, vaan enemmänkin markkinoilleasettamiskielto. Laki mahdollistaa tuotteiden vetämisen markkinoilta jälkikäteen, mikäli niiden tuotannossa todetaan linkkejä pakkotyöhön. Lakiesitys kattaa kaikki yritykset, ja se koskee pakkotyötä niin EU:n jäsenmaissa kun kolmansissa maissa.

“Jälkikäteinen valvonta on heikompaa kuin tuotteiden pysäyttäminen jo rajalle pakkotyöepäilyn perusteella. Euroopan parlamentin korjattavaksi jää myös muita esityksen puutteita kuten pakkotyön uhreilta puuttuva mahdollisuus hakea korvauksia tuotteita maahantuoneilta yrityksiltä.”

“Yritysten tuotantoketjut eivät ole tällä hetkellä riittävän läpinäkyviä pakkotyön luotettavaan todentamiseen. Yritysten on jatkossa kyettävä vakuuttavasti osoittamaan tuotantoketjujensa vastuullisuus”, Hautala jatkaa.

Valmisteilla olevaan yritysvastuulakiin sisältyvä huolellisuusvelvoite edellyttää, että yritykset selvittävät arvoketjujensa ihmisoikeusriskit ja ehkäisevät niitä. Pakkotyötä sisältävien tuotteiden markkinoilleasettamiskielto mahdollistaa tuotteiden poisvetämisen markkinoilta tilanteessa, jossa yritykset ovat epäonnistuneet huolellisuusvelvoitteen toimeenpanossa.

“Pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden markkinoilleasettamiskielto tukee tulevan yritysvastuulainsäädännön ohella ihmisoikeuksien toteutumista yritysten tuotantoketjuissa. Yhdessä lainsäädäntö auttaa varmistamaan, että kaupasta ostettujen tuotteiden taakse ei kätkeydy vakavia ihmisoikeusloukkauksia kuten lapsityötä tai pakkotyötä”, Heidi Hautala toteaa.