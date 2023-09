Pakolaisia on sijoitettu Satakuntaan tänä vuonna vain vähän

Satakunnassa on ELY-keskuksen kuntapaikoille elokuun loppuun mennessä sijoitettu vain 19 pakolaista, joista osa on oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja osa tilapäistä suojelua saavia henkilöitä. ELY-keskuksella on sopimus pakolaisten vastaanottamisesta ja kuntaan osoittamisesta kaikkien Satakunnan kuntien kanssa. Kaikki sijoitukset kuluvana vuonna on tehty Poriin.