Pakolaislapset oppivat teatteri- ja sirkustaitoja suomalais-brittiläisessä työpajassa Istanbulissa

Työpajaan osallistui 9–12-vuotiaita lapsia, jotka tulivat mukaan Zad Al-Ghanaa -järjestön kautta. Järjestö jakaa ruoka- ja vaateapua ja antaa työelämävalmiuksia Istanbulin alueen syyrialaispakolaisille.

“Työpajalla oli suuri vaikutus. Äidit ovat tyytyväisiä, koska lapset ovat tyytyväisiä. Lapsilla ei ole isiä, eikä heillä ole yleensä paljon iloa elämässä,” kertoo Zad Al-Ghanaa -järjestön johtaja Mona Alobeid.

Kaikki työpajaan osallistuneet lapset ovat menettäneet Syyrian sodan seurauksena isänsä. Perheet ovat köyhiä, joten monet lapset työskentelevät iltaisin koulun jälkeen esimerkiksi kerjäläisinä tai kaupustelijoina perheen elättämiseksi. Työpajojen tarkoituksena oli antaa lapsille hengähdystauko arjesta sekä opettaa heille ja järjestön vapaaehtoisille uusia luovia taitoja.

“Lapsista huomasi, että ohjattu luova toiminta on heille tosi harvinaista. Suomessa lapsille on tarjolla tällaista koko ajan iltapäiväkerhoissa ja harrastuksissa. Täällä monen pitää mennä koulun jälkeen töihin”, kertoo nykysirkusryhmä Race Horse Companyn perustaja ja taiteellinen johtaja Kalle Lehto.

Turkki on suurin syyrialaispakolaisten vastaanottajamaa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Turkissa elää yli 3,5 miljoonaa syyrialaista pakolaista, joista 70 % on naisia ja lapsia. Turkin syyrialaispakolaisista 94 % asuu kaupunkialueilla ja 6 % pakolaisleireillä. Vain harvalla on työlupa, eikä sosiaalitukia ole saatavilla, mikä altistaa taloudelliselle hyväksikäytölle ja köyhyydelle.

Työpajaviikko on osa Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön dokumenttiteatteriproduktiota Undocumented Love, jonka ensi-ilta on keväällä 2020. Suomen Lontoon-instituutti auttaa näytelmän taustatutkimuksen teossa.

Syyrian sisällissota alkoi rauhanomaisista protesteista vuonna 2011. Seitsemän vuoden aikana on kuollut tai kadonnut yli puoli miljoonaa ihmistä. Noin 5 miljoonaa syyrialaista on paennut maasta ja 6 miljoonaa elää maan sisäisinä pakolaisina.

Lue Istanbulissa mukana olleen Kiertuenäyttämön taiteellisen suunnittelijan Jussi Lehtosen kirjoitus työpajasta Kansallisteatterin Avauksia-blogista: https://kansallisteatteri.fi/blogi/teatteri-tuo-hetken- helpotusta-pakolaislapsen-arkeen/