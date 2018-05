Pakollinen tunnistautuminen on askel oikeaan suuntaan pelihaittojen torjunnassa

Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi arpajaislain uudistamista koskevat suuntaviivat kokouksessaan 8. toukokuuta. Suuntaviivoissa korostetaan kysynnän ohjaamista lailliseen ja vastuulliseen pelitarjontaan sekä ehdotetaan pelihaittojen torjumista ottamalla käyttöön pakollinen tunnistautuminen kaikissa Veikkaus Oy:n peleissä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa tehtyjä linjauksia ja edellyttää seuraavaksi käytännön tekoja järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden uudistamiseksi.

”Suomalainen rahapelijärjestelmä perustuu Veikkauksen yksinoikeuteen harjoittaa rahapelitoimintaa. Yksinoikeusjärjestelmän edellytys on vastuullisuus. Siksi on välttämätöntä, että kaikki toimet jotka aidosti vähentävät pelihaittoja otetaan käyttöön. Pakollisen tunnistautumisen käyttöönotto on askel oikeaan suuntaan”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kansainvälisesti tarkasteltuna rahapelaamiseen liittyy ongelmapelaamisen lisäksi myös muita yhteiskunnallisia haittoja. Ulkomailta löytyy esimerkkejä rahapelien yhteyksistä rahanpesuun ja petoksiin. Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän vahvuus näkyy siinä, että Suomessa näitä ilmiöitä ei huomattavasti esiinny. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että rahapelaamiseen liittyy myös Suomessa ongelmia.

”Yksinoikeusjärjestelmä on paras keino estää ongelmien muodostumista. Toisin kuin kaupallisen toimijan, Veikkauksen ei tarvitse tiristää viimeistä euroa irti pelaajasta. Tämä perusperiaate yhdessä riittävän valvonnan kanssa mahdollistaa rahapelijärjestelmän vastuullisuuden”, sanoo pääsihteeri Kiukas.

Suomessa rahapeleistä kerätyt varat käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tänään kokouksessaan, että kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen sujuvoittamiseen liittyvän selvitystyön aloittamisesta päätetään oikeusministeriön ja tuotonjakoministeriöiden kesken nykyisen hallituskauden aikana.

Rahapelituotoista maksettavat avustukset ovat yhteiskunnan kannalta merkittävä asia. Niiden avulla yksin sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista ja 260 000 vertaistukijaa.

”Nyt kun suuntaviivat pelihaittojen torjumiseksi on saatu päätettyä, tarvitaan samaa päättäväisyyttä avustusjärjestelmän uudistamiseksi. Uudistustyö on käynnistettävä viipymättä ilman tarpeettomia lisäselvityksiä. Uudistustyö tulee tehdä avoimesti ja tiiviissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa”, linjaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.