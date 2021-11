Pakolliset terveystarkastukset järjestettävä Porin lentoasemalla covid-19-taudin omikron-variantin torjumiseksi

Tartuntatautilain 15 §:n nojalla Porin kaupungin tulee järjestää terveystarkastus niille henkilöille, jotka joko saapuvat maansisäisten jatkolentojen kautta Porin lentoasemalle tai suoraan Porin lentoaseman rajanylityspaikalle, ja ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä.

Tartuntatautilain 16 §:n nojalla annettu määräys koskee henkilöitä, jotka ovat 14 vuorokautta ennen maahan saapumista oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Nämä henkilöt velvoitetaan osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

B.1.1.529-koronavirusmuunnoksen leviämistä on todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 27.11.2021 antaman tiedon mukaan Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Botswanassa, Zimbabwessa, Lesothossa, Eswatinissa (Swazimaa), Mosambikissa ja Malawissa. Maaluettelo perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 27.11. saatuihin tietoihin siitä, missä maissa uuden virusmuunnoksen leviämistä on toistaiseksi havaittu.

Päätöksiä tehdessään Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ottanut huomioon sosiaali- ja terveysministeriön 27.11.2021 antaman ohjauksen terveystarkastusten välttämättömyydestä koronaviruksen uuden muunnoksen leviämisen ehkäisyssä. Aluehallintovirasto on arvioinut, että tilanteen vakavuudesta johtuen määräykset on syytä saattaa voimaan välittömästi.

Lisätietoa:

- Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökset

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maaluettelo

Medialle:

- Ylijohtaja Leena Räsänen p. 0295 017 385. Haastattelupyyntöä varten lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö

Lounais-Suomen aluehallintovirasto