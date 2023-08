Pakurlan silta Paimiossa avataan liikenteelle 21.8.2023

Köyliön sillan liikennekatko pitenee Loimaalla maantien 12610 varrella 9.8.2023 14:15:15 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on suorittanut Loimaalla maantiellä 12610 (Köyliönkyläntie) sijaitsevan Köyliön sillan puukannen uusimista heinäkuun lopusta alkaen. Liikenne työmaan kohdalla on jouduttu katkaisemaan kannen uusimistyön ajaksi ja liikenne on ohjattu kiertotielle 31.7.2023 alkaen. Suunniteltu kahden viikon katkoaika venyy viikolla. Silta avataan liikenteelle maanantaina 21.8.2023 klo 7. Työt siltakohteella valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.