Pakurlan siltatyömaalla Paimiossa ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle 9.5.2022

Kesän päällystystyöt alkamassa huhti-toukokuun vaihteessa 27.4.2022 09:05:54 EEST | Tiedote

Kesän 2022 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna hieman viimevuotista enemmän, yhteensä n. 21 M€. Päällystysohjelman pituus on tässä vaiheessa kuitenkin vain noin 250 km, eli kuudesosan lyhyempi viimevuotiseen verrattuna. Tuottavuutta laskeva tekijä on öljytuotteiden, kuten asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, merkittävä maailmanmarkkinahinnan nousu. Valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään yhteensä n. 27 km.