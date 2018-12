Palanen elämää on hyvien tekojen verkkokauppa

Hima & Strada: Asunnottomuus on ihmisoikeusloukkaus 17.10.2018 09:22 | Tiedote

Asunnottomuutta kokeneiden katuoppaiden kollektiivi Hima & Strada haluaa, että yleismaailmallinen ihmisoikeus, oikeus asuntoon, turvataan vahvemmin Suomen lainsäädännössä. Asunto on ihmisen perustarve, kuten puhdas vesi, ravinto ja vaatetus. Siksi jokaisella tulee olla lailla suojattu oikeus kohtuuhintaiseen, turvalliseen ja varmaan asuntoon, joka vastaa asukkaidensa tarpeita. Suomessa on tällä hetkellä yli 7000 ihmistä, joiden kohdalla tämä ihmisoikeus ei toteudu. Julkisen vallan tehtävä on varmistaa, että jokainen ihminen Suomessa saa elää kokonaisvaltaista elämää nauttien kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen oikeuksien suojasta. Ihmisoikeudet ja asunnottomuuden poistaminen ovat erottamattomat Suomessa tarkentava lainsäädäntö ei tue perustuslaissa mainittua jokaisen oikeutta asuntoon. Lisäksi perustuslaissa ei valtiolle ole sisällytetty velvoitetta toteuttaa jokaiselle kuuluvaa oikeutta asuntoon. Jotta Suomen lainsäädäntö tukisi asunnottomuuden poistamista, asunto sub