Paljon digipelaaville tarjolla uudenlaista tukea pelaamisen vähentämiseen

-Ryhmäläisten ideoiden mukaan uusia juttuja kokeillaan rennolla asenteella ja omaa arkea ajatellen. Kukaan ei painosta pelaamisen lopettamiseen, vaan ryhmässä voidaan myös pelata yhdessä. Tarkoituksena on ideoida uutta tekemistä pelaamisen rinnalle ja tutustua toisiin ihmisiin, joilla on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita. Vertaisryhmä voi myös tarjota yhteisöllisyyden ja kyvykkyyden kokemuksia, joita pelimaailma on aikaisemmin tarjonnut. Näitä kokemuksia jokainen ihmisistä tarvitsee voidakseen hyvin, toteaa Digipelirajat’on-hankkeen päällikkö Terhi Mustonen.

Digipelirajat’on tekee tiivistä yhteistyötä digipeliharrastajien sekä ongelmallisesti pelanneiden nuorten aikuisten kanssa. Toiminnan keskeinen ajatus on, että ryhmissä on mukana vertaisvalmentajia, joilla on omakohtainen kokemus aktiivisesta pelaamisesta ja tai ongelmallisesta digipelaamisesta.

Digipelejä paljon pelaaville suunnatut toiminnalliset DPR Bootcamp -ryhmät käynnistyvät syyskuun puolivälissä neljällä eri paikkakunnalla. Myöhemmin syksyllä käynnistyvät myös ongelmallisesti pelaaville suunnatut DPR Ctrl -keskusteluryhmät, joissa tähdätään merkittävään digipelaamisen vähentämiseen tai lopettamiseen.

Lisätietoja alkavista ryhmistä: http://digipelirajaton.fi/vertaisuutta/

Sosped-säätiön alainen Digipelirajat’on-hanke tarjoaa tietoa ja vertaistukea ongelmallisesti digipelaaville ja heidän läheisilleen.