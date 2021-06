Paljon uusia vesistökunnostushankkeita pohjalaismaakunnissa

Jaa

Pohjalaismaakunnissa on vuonna 2021 käynnistymässä runsaasti uusia vesistökunnostushankkeita. Yhteensä on myönnetty tai ollaan myöntämässä rahoitusta yli kolmellekymmenelle hankkeelle virtavesien, järvien ja rannikkovesien tilan ja vesitalouden parantamiseksi runsaan 1,4 miljoonan euron edestä. Suurin osa hankkeista kohdistuu mataliin rehevöityneisiin järviin. Avustus on keskimäärin noin 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, joten pohjalaismaakunnissa tullaan käyttämään tänä vuonna alkaviin vesistöjen kunnostushankkeisiin lähes kolme miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriön kautta tulevasta vesien- ja merenhoidon edistämisrahasta on pohjalaismaakunnissa tänä vuonna myönnetty tai myönnetään avustusta 11 hankkeelle yhteensä 410 000 euroa. Suurimmat avustuksen saajat ovat Sahakosken kunnostus- ja kalatiehanke Kauhajoella 108 000 euroa ja Kortesjärven Saarijärven kunnostuksen ensimmäinen vaihe Kauhavalla 75 000 euroa.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta on tähän mennessä myönnetty tai myönnetään avustusta 16 hankkeelle yhteensä 612 000 euroa. Selvästi suurin avustus (328 000 euroa) on myönnetty Alavuden kaupungille Pahajoen kunnostustoimiin. Pahajoen ekologista tilaa edistetään vuosina 2021–22 valuma-aluetoimenpiteillä ja virtavesikunnostuksilla sekä poistamalla vesieliöille haitallisia vaellusesteitä. Tehostamisohjelman avustuksia saavat myös mm.Evijärven kunnostus (jatkohanke) 60 000 euroa ja Ähtärinjärven kunnostus 52 000 euroa. Myös rannikkovesien kunnostuksia tai kunnostusten suunnittelua saadaan tänä vuonna käyntiin. Storfjärdenin (Pedersöre) kunnostuksen suunnitteluun on myönnetty 33 000 euroa ja Kruunupyynjoen suiston alueen veden virtauksen parantamiseen Kuteruddenin alueella 18 000 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevasta vesi- ja kalatalouden edistämisrahasta on myönnetty avustusta neljälle hankkeelle runsaat 260 000 euroa. Suurimman avustuksen (100 000 euroa) on saanut Alajärven Pirkkalanlahden kunnostus. Maalahdenjoen suiston tulvasuojausta ja Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostusta (Kruutikoski ja Vuorikoski) avustetaan hieman pienemmällä summalla. Kalajaisjärven kunnostus Ilmajoella odottaa lupapäätöstä ja sille on varattu rahoitusta noin 140 000 euroa.

Pohjalaismaakunnissa on tänä vuonna käynnistymässä vesistöhankkeita melko tasaisesti kaikissa maakunnissa ja rahoitettavien hankkeiden joukossa on myös useita rannikkovesikohteita. Rannikkovesien kunnostukset on koettu haasteellisiksi, joten alkavista hankkeista ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista saadaan arvokasta uutta tietoa. Avustettavissa hankkeissa on myös kiinnitetty huomiota valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseen, joka edistää vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamista. Vesistöjen kunnostustoimet ovat tärkeä osa sitä keinovalikoimaa, jolla tähdätään pohjalaismaakuntien pintavesien tilan paranemiseen.



