Palkansaaja- ja korkeakoulujärjestöt esittävät Henna Pursiaista Allianssin varapuheenjohtajaksi

Akava, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto kannattavat valtiotieteiden opiskelija Henna Pursiaista Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin varapuheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle.

Pursiainen on toiminut Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana kahden viime vuoden aikana sekä tehnyt aktiivista yhteistyötä Allianssin kanssa sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen yhteistyöelimessä. Hän on toiminut myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ja pääkaupunkiseudun World Student Capital -vaikuttajaverkostossa.

– Hennan määrätietoisessa otteessa Akavan opiskelijoiden profiili on noussut uudelle tasolle. Hän on rohkeasti kehittänyt toimintakulttuuria ja yhdistänyt akavalaista kenttää. Henna tekee töitä koko sydämellään ja saa ihmiset ympärillään innostumaan, kiittelee Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

– Allianssin johtoon tarvitaan rohkeaa osaajaa, joka ottaa kokonaisuudet haltuun ja jolla on aito halu vahvistaa nuorten ääntä. Nämä ominaisuudet huokuvat Hennasta, kannustaa SYL:n varapuheenjohtaja Petra Laiti.

– Allianssi on nuorisoalan ykkösvaikuttaja. Ensi vuosi on vaalivuosi, ja Allianssin on oltava taho, jonka puoleen käännytään, kun kysytään mielipidettä nuorten asioista. Allianssilla on mahdollisuus nostaa sukupolvipolitiikka, nuorten hyvinvointi ja kestävän kehityksen teemat keskustelun ytimeen, sanoo Henna Pursiainen.

Allianssi valitsee varapuheenjohtajan syyskokouksessaan 29.11.2018.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.