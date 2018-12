Palkansaajakeskusjärjestöt: Katowicessa sovitut ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen pelisäännöt rakentavat oikeudenmukaista siirtymää

Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät hyvänä YK:n ilmastokokouksessa Katowicessa saavutettua sopua Pariisin sopimuksen pelisäännöiksi, vaikka päästövähennysten kirittämiseen on vielä tämänkin sopimuksen jälkeen palattava. Kokouksessa sovittiin Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirjasta, jossa määritellään pelisäännöt kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle ja sen seurannalle sekä raportoinnille.

– Tavoite on edelleen Pariisin sopimuksen mukaisesti rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen ja pyrkiä kohti 1,5 asteen tavoitetta. Tälle työlle saatiin nyt vihdoin yhteiset pelisäännöt. Tämä on suomalaisille hyvä asia, vaikka uusiin päästövähennyssitoumuksiin sääntökirja ei pakottaisikaan. Laiha sopu on parempi kuin lihava riita, sanoo palkansaajakeskusjärjestöjen edustajana ilmastokokoukseen osallistunut Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

– YK:n pääsihteeri on päättänyt kutsua valtionpäämiehet koolle ilmastohuippukokoukseen ensi vuonna. Sen yhtenä tavoitteena on sitouttaa YK:n jäsenvaltiot entistä suurempiin päästövähennyksiin. Tähän on Suomenkin valmistauduttava ja mietittävä, mitä vielä voisimme tehdä, että ilmaston lämpeneminen voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen, Vuorenkoski sanoo.

– Oli upeaa huomata, että poliitikkoja kiinnosti ilmastopolitiikan reiluus muutenkin kuin vain kokouksen ensimmäisenä päivänä, jolloin julkilausuma oikeudenmukaista siirtymästä allekirjoitettiin. Päästövähennysten kunnianhimoa voidaan nostaa varmimmin, kun ilmastopolitiikka huomioi myös palkansaajien, heidän perheidensä ja yhteisön turvan sekä perustuu vahvasti ihmisoikeuksiin. On erittäin tärkeää, että Guterres ilmoitti tulevan YK:n huippukokouksen korostavan ilmastopolitiikan sosiaalista ulottuvuutta, toteaa kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka SAK:sta.

– Katowicen lopputulos on laiha, mutta varmaankin vähintä, mitä oli mahdollista saada aikaan. Ilmastosopimuksen sääntökirjassa määritellään, miten päästövähennyksiä seurataan. Ilmastonmuutoksen uhkiin suhtautuminen oli kuitenkin suuri pettymys, sillä päästörajoitusten kiristäminen ja sitovat toimenpiteet jäivät puuttumaan. Maailman johtajat eivät kyenneet ottamaan vastuutaan tulevaisuudesta, harmittelee työelämän ja innovaatioiden asiantuntija Leila Kurki STTK:sta.