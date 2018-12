Palkansaajakeskusjärjestöt: Kestävä työ ja kestävät elinkeinot huomioitava ilmastonmuutoksessa

YK:n ilmastokokous alkoi 2. joulukuuta Puolan Katowicessa. Kokouksessa tavoitteena on muun muassa saada päätökseen neuvottelut Pariisin sopimuksen säännöstöstä, jonka mukaan sopimuksen mukaisia kansallisia toimia arvioidaan.

Ilmastokokouksen avajaispäivänä tänään hyväksytään julkilausuma (Just Transition Declaration), jossa YK:n ilmastosopimuksen osapuolet ilmaisevat yhteisen näkemyksen ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudistaa taloutta, hillitä päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Siirtymän on kohdeltava työvoimaa oikeudenmukaisesti, kestävämpien elinkeinojen syntymistä on tuettava ja työtä muutettava kestävämmäksi.



– Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on palkansaajien kannalta entistäkin tärkeämpää. Tutkimukset tuottavat meille jatkuvasti parempaa tietoa ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista. On hienoa, että valtionpäämiehet sitoutuvat julistuksessa huomioimaan ilmastonmuutoksen inhimillisen puolen ja vahvistavat työntekijöiden osallistamisen ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista koskevaan työhön, Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski sanoo.



Vuorenkoski osallistuu YK:n ilmastokokoukseen Katowicessa Suomen valtuuskunnan jäsenenä.

– Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tarvittava talousjärjestelmän muutos onnistuu varmimmin, kun sille saadaan kaikkien tuki. Ilmastopolitiikalla olisikin varmistettava sekä työntekijöiden toimeentulon turvaaminen että hyvälaatuisten työpaikkojen synty. Mahdollisiin kielteisiin työllisyysvaikutuksiin pitää reagoida ennakolta ja luoda työntekijöille polku uuteen työhön muun muassa mahdollistamalla heille osaamisen päivittäminen jo työsuhteen aikana, SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka sanoo.

Björkbacka osallistuu YK:n ilmastokokoukseen maailman ammattikeskusjärjestöjen liiton valtuuskunnan jäsenenä.

– Ilmastonmuutoksen hidastaminen osana Agenda2030-tavoitteita on hyvä pohja koko yhteiskuntapolitiikan suunnalle, jonka tulisi näkyä hallitusten konkreettisissa toimenpiteissä. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia aloja ja niiden työntekijöitä, ensimmäisenä fossiilisia raaka-aineita hyödyntäviä työpaikkoja. Koulutusjärjestelmä ja erityisesti työssä olevien koulutus pitääkin rakentaa tulevaisuuden haasteiden mukaisesti, sekä uudistaa sisällöllisesti ja menetelmällisesti osaksi työpaikkojen osaamisen kehittämistä, STTK:n työelämän ja innovaatioiden asiantuntija Leila Kurki sanoo.