Palkittu dekkaristi Tove Alsterdal sijoittaa dekkarinsa "Ruotsin vuonoille" Ådaleniin

Lasiavain-palkitun Tove Alsterdalin uutuuskirja Syväsatama on Ruotsin takamaille sijoittuvan Ådalen-sarjan kolmas osa. Ådalen on alue Ruotsin rannikolla melkein Vaasaa vastapäätä. Kauniista maisemistaan huolimatta se on syrjäseutua, jonka historia on täynnä synkkiä tapahtumia. Kirjablogisti Kirsin kirjanurkka kirjoittaa miljööstä näin: ”Ådalen ruotsalaisena syrjäseutuna, antitukholmalaisena alueena on kiinnostava miljöö rikosromaanille. Kuvio on vähän sama kuin Suomen Lappiin tai vaikkapa Islannin Länsivuonolle sijoittuvissa jännitysromaaneissa.”



Sandön sillta romahti vuonna 1939 rakennusvaiheessa jokeen ja vei mukanaan kahdeksantoista ihmistä. Vuosikymmeniä myöhemmin sukeltajat tutkivat joen pohjaa. Joen pohjasta löytyy luuranko, jota ensin luullaan 1930-luvun onnettomuuden uhriksi. Pian kuitenkin selviää, että miestä on ammuttu eikä ruumiskaan ole kovin vanha.

Poliisikonstaapeli Eira Sjödin saa jutun selvitettäväkseen. Kun kuolleen miehen kasvoista tehdään rekonstruktio, Sjödin tajuaa nähneensä tämän jossain aiemminkin. Tutkimukset vievät Sjödinin vuoden 1968 kesään ja salaisen CIA-operaation äärelle.

Tove Alsterdal asuu Tukholmassa mutta omistaa kakkosasunnon Ådalenissa. Alueen leimallinen piirre on jyrkät vuoret, jotka nousevat suoraan merestä. Kustantajalle lähettämässään tervehdyksessä Alsterdal kertoo menevänsä sinne, kun haluaa olla täysin yksin. "Paikka on kaunis, mutta myös teollisuusmaisema, jossa puuteollisuus on loppunut kauan aikaa sitten. Jäljellä on haamukipuja, kuten autiot rauniot ja rappeutuvat talot rantaviivan äärellä."

Tove Alsterdal (s. 1960) on Pohjoismaiden arvostetuimpia ja suosituimpia dekkaristeja. Hänen dekkarinsa ovat olleet myyntilistojen kärjessä useassa maassa. Hän työskenteli aiemmin Liza Marklundin kustannustoimittajana mutta päätti lopulta alkaa itsekin kirjoittaa dekkareita. Lisäksi hänellä on pitkä ura toimittajana, ja hän kirjoittaa myös oopperalibrettoja.

Alsterdal on saanut monenlaisia dekkaripalkintoja, niistä viimeisin on Lasiavain, Glasnyckeln, Ådalen-sarjan teoksesta Juurakko vuodelta 2021. Viimeisin Lasiavain myönnettiin suomalaiselle Max Seeckille. Tove Alsterdalia on mahdollista haastatella.

"Juurakko kuvaa hienovaraisesti ja kauniisti paljon muutakin kuin rikosta: hyvinvointivaltion rappiota ja hylättyä maaseutua." – Dagens Nyheter



"Tove Alsterdal on erinomainen ja erilainen dekkaristi." – Kirjavinkit



"Juurakko on siis juuri sellaista kirjallisuutta, josta pidän kovasti. Siinä on, kuten jo olen tainnut kolmesti sanoakin, todella taitavasti rakennettu rikosjuoni. Sen lisäksi Alsterdal on melkoinen velho kuvaamaan ihmistä ja ihmisyyttä." – Kirsin kirjanurkka



Tove Alsterdal: Syväsatama

Aula & Co 2023

Suomentanut Kari Koski

Äänikirjan lukee Karoliina Kudjoi