Palkittu kansainvälinen dekkaritähti Liza Marklund vierailee Suomessa lokakuussa – uusi romaani syyskuussa

Ruotsin kiistaton dekkarikuningatar Liza Marklund vierailee Suomessa lokakuun alussa. Marklund saapuu Suomeen esiintyäkseen Turun Kirjamessuilla.

Liza Marklund vierailee Helsingissä pe 5. lokakuuta, jonka jälkeen hän matkustaa Turkuun.

Dekkaritähden teoksia on myyty maailmanlaajuisesti yli 23 miljoonaa kappaletta. Pelkästään Suomessa Marklundin kirjoja on myyty yli miljoona kappaletta.

Marklundin uusi romaani, Helmifarmi, ilmestyy suomeksi 27. syyskuuta. Helmifarmi on dekkarikirjailijana tunnetun Marklundin uusi aluevaltaus, henkeäsalpaava seikkailu, joka käynnistyy eteläiseltä Tyyneltämereltä ja kuljettaa lukijan neljään eri maailmankolkkaan.

Luonnonlapsi Kiona työskentelee perheensä helmifarmilla Manihiki-atollilla, eristyksissä muusta maailmasta.

Eräänä aamuna suuri purjevene juuttuu riutalle. Kannella makaa pahasti haavoittunut mies, ruotsalainen Erik. Salaperäinen muukalainen vetää Kionaa puoleensa. Onko vain sattumaa, että mies on ajautunut juuri tänne, kauaksi kaikesta? Totuus on uskomattomampi kuin Kiona olisi ikinä uskaltanut arvata.

Koskettava tarina käsittelee yksinäisyyttä, rakkautta ja väkivaltaa – ja saa kysymään, mitä olemme valmiita tekemään rakkaidemme puolesta.

Liza Marklund (s. 1962) on ruotsalainen kirjailija. Marklund nousi ensimmäisenä skandinaavisena naisena The New York Timesin bestseller-listan kärkeen. Marklund tunnetaan erityisesti Annika Bengtzon -sarjastaan, joka on käännetty yli 40 kielelle. Marklundin edellinen dekkari, Rautaveri, ilmestyi suomeksi 2015. Marklund on itse viettänyt aikaa Manihiki-atollilla ja oikeilla helmifarmeilla.

Haastattelu- ja vedospyynnöt:

piia.vaisanen@otava.fi, p. 050-5204699

Arvostelukappalepyynnöt:

arvostelukappale@otava.fi