Palkittu mobiilisovellus auttaa autoilijoita säästämään vakuutusmaksuissa

Jyväskyläläisen Ficonic Solutionsin kehittämä Carrio-mobiilisovellus tarjoaa turvallisesti ajaville kuljettajille mahdollisuuden halvempiin auton vakuutuksiin. Vakuutustarjoukset tekee Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

“Kun kuljettaja on käyttänyt sovellustamme tuhannen ajokilometrin ajan hänen on mahdollista saada hänen ajotapansa huomioinut vakuutustarjous, mikäli ajotapapisteitä on kertynyt riittävästi. Voit siis itse vaikuttaa vakuutuksesi hintaan ajamalla rauhallisesti ja liikennesääntöjen mukaan, olivat bonuksesi mitä tahansa.” Ficonic Solutions toimitusjohtaja Timo Salminen kertoo.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen ajotapapisteytetty vakuutus. Jopa satasia vuodessa säästöä tuovan vakuutustarjouksen tulee saamaan Carrion ajopelillä parhaimmat pisteet saaneet kuljettajat. Ajopisteisiin vaikuttavat nopeusrajoitusten noudattaminen, sekä rauhallinen ajotyyli. Ajopisteitä vähentäviin miinuspisteisiin ei liitetä sijaintitietoa, eikä tarkkaa nopeustietoa, joten Carrion keräämästä datasta ei voida esimerkiksi osoittaa missä ja kuinka paljon ylinopeutta on ajettu. Ajopeli vertaa ajopisteitä muiden käyttäjien pisteisiin, joten nyt on mahdollista todistaa puheet siitä, jos uskoo olevansa keskimääräistä parempi kuljettaja.

”Carrio tarjoaa aidon mahdollisuuden seuloa esiin kuskien välisiä eroja. Tartumme tähän tilaisuuteen mielenkiinnolla.”, sanoo yksikönjohtaja Ari Kiviluoma Fenniasta.

”Carrio on julkaistu 15 maassa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, jossa sovelluksen käyttäjillä on mahdollisuus säästää rahaa sovellusta käyttämällä. Hienoa, että tämä voidaan tarjota ensin Suomessa ja yhdessä Fennian kanssa.”, lisää Salminen.

Sovelluksesta julkaistiin merkittäviä uudistuksia sisältänyt versio vuoden 2018 alussa ja se on tällä hetkellä saatavilla Android-puhelimille ja -tableteille Googlen Play-kaupasta. Sovelluksesta on saatavilla ilmaisversio sekä laajennettu, kuukausimaksullinen versio. Ajopisteiden kerääminen onnistuu myös sovelluksen ilmaisversiolla.

Tekoäly korvaa kartturin

Carrion tavoitteena on tehdä automatkoista hauskempia ja turvallisempia. Siinä keskeisinä tekijöinä ovat applikaation intuitiivinen, puhekomennoilla ja sormen eleillä toimiva käyttöliittymä sekä oppivalla tekoälyllä varustettu kuljettajan digitaalinen assistentti. Carrion ratkaisut ovat vakuuttaneet myös kansainvälisesti, sillä se on ollut ehdolla “Newcomer of the year”-palkinnon saajaksi Automotive Awards 2017-tapahtumassa Detroitissa ja voittanut toisen palkinnon autoalan Car HMI Awards-tapahtumassa Berliinissä.

Carrion tekoälyllä varustettu assistentti toimii automatkojen älykkäänä digitaalisena apukuljettajana, joka oppii ajotapasi sekä käyttäytymisesi ja tekee niiden pohjalta ehdotuksia. Ajotavan kehittämisen lisäksi Carrion assistentti osaa myös tehdä navigointiehdotuksia pohjautuen kuljettajan sijaintiin ja kalenterimerkintöihin. Sovellus tietää myös, jos olet myöhässä tapaamisesta ja ehdottaa viestin lähettämistä tapaamiseen osallistujille. Työpäivän viimeisen kalenterimerkinnän jälkeen Carrion assistentti oppii ehdottamaan seuraavaksi navigointikohteeksi kuljettajan kotiosoitetta.

Carrion yksinkertainen käyttöliittymä sekä älykäs hakutoiminto tuo kuljettajan saataville musiikkitoistimen lisäksi, tuhansia nettiradiokanavia ja tuhansia podcasteja. Kuunneltavissa ovat muun muassa Ylen ja Radio Novan podcastit. Myös muistiinpanojen tekeminen, viestien kirjoittaminen ja jopa emojien lisääminen onnistuvat Carriolla kätevillä puhekomennoilla. Sovellus on suunniteltu siten, kuljettajan tarpeet voidaan täyttää ajon aikana turvallisemmin.

Toimitusjohtaja Timo Salminen haluaa kuitenkin korostaa, ettei yritys halua kannustaa käyttämään älypuhelinta ajon aikana “Älypuhelimen käyttö ajaessa aiheuttaa paljon vaaratilanteita, mutta suurin osa kuljettajista käyttää siitä huolimatta älypuhelinta ajaessaan. Carrion avulla eri palveluita voi kuitenkin käyttää turvallisemmin. Edellytämme käyttäjiltä aina tieliikennelain noudattamista sovelluksen käytössä”.