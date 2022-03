Palkitun elokuvaohjaajan psykologinen trilleri kahdesta todellisuudesta

Mies poistuu äitinsä hautajaisista kesken kaiken sukulaistensa kysyvien katseiden saattamana. Vielä samana iltana hän kohtaa salaperäisen naisen, joka tuntuu kantavan salaisuutta. Syntyy intohimoinen suhde, joka on miltei liian täydellinen.

Yhtäkkiä kesken kaiken nainen katoaa. Mies epäilee, oliko häntä oikeasti ollut olemassakaan. Oli vain jotain muuta, pelkkä haavekuva. Nainen pakenee omasta syystään. Ei kuitenkaan miestä, jota ehti jo rakastaa, vaan jotain suurempaa ja tummempaa, joka nousee hänen menneisyydestään.

Mies ryhtyy etsimään naista ja pääsee tämän jäljille. Joskus kauan sitten on tapahtunut rikos, joka on jättänyt pysyvät jäljet. Mutta ehtiikö mies löytää naisen ennen kuin on liian myöhäistä? Ja mitä tapahtuu, kun nainen joutuu tilille pakomatkallaan tapahtuneista teoista?

Simo Halinen (s. 1963) on elokuvaohjaaja, joka on julkaissut aiemmin kolme kirjaa. Vuonna 2013 hän sai Vuoden elokuvaohjaaja -palkinnon.

Simo Halinen: Nainen joka katosi (Docendo 2022), sidottu, 208 sivua. Kirja julkaistaan 30.3.2022.

