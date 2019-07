Palkitun kirjailijan Storytel Original -äänikirjasarja vie ikimuistoiselle ja jännittävälle matkalle Japaniin

Jari Järvelä ammensi cozy crime -tarina Miss Karateen runsaasti omia kokemuksiaan Japanin ihmeellisyyksistä.

Kirjailija Jari Järvelä yhdistelee Storytel Original -sarjassaan eläväistä ja yksityiskohdillaan ihastuttavaa matkakuvausta jännittäviin käänteisiin.

Miss Karate -äänikirjasarjan päähenkilö, kotkalainen äidinkielenopettaja Henna Sääski on harrastanut karatea kymmenen vuotta, kun hän lähtee opettajaporukalla elämänsä ensimmäistä kertaa Japaniin. Eksoottinen työmatka muuttuu kujanjuoksuksi, ja pian Henna saa pelätä sekä oman että matkakumppaniensa henkien puolesta.

Miss Karate ilmestyy keskiviikkona 24. heinäkuuta. Sarjassa on kymmenen noin tunnin mittaista jaksoa, ja ne lukee näyttelijä Maija Lang. Tarina julkaistaan myös e-kirjasarjana.

Kuuntelija pääsee mukaan niin Tokion vilinään, Kioton geishakortteleihin, Hiroshiman atomipommin räjähdyspisteeseen kuin unenomaiselle saarelle, jolla liikkuu enemmän peuroja kuin ihmisiä. Järvelä sanoo haluavansa välittää kuuntelijoille samanlaista löytämisen ja ihmettelyn iloa, jota hän itsekin on kokenut.

”Japanissa minulle tuli heti samanlainen olo kuin olisin taas tullut lapseksi, joka näkee ja kokee asiat elämässään ensimmäistä kertaa. Sain päivittäin hämmästyä ja kummastua kymmenistä asioista”, Järvelä kertoo.

”Keskellä tiheää metsää saattoi olla juoma-automaatti, josta sai kahvia ja keittoa. Vessanpöntössä oli niin monta nappulaa, että tuntui kuin olisin ollut toiletin sijasta lennonjohtotornissa. Tavaratalon katolla oli alttari, jossa tekniikkaan ja shoppailuun luottavat cityihmiset kävivät palvomassa luonnonjumalia”, hän kuvailee.

Jari Järvelä on saanut kirjallisuuden valtiopalkinnon, ja kolme hänen teoksistaan on ollut Finlandia-palkintoehdokkaina. Hän on kirjoittanut kirjojen lisäksi kuunnelmia ja näytelmiä. Miss Karate on hänen ensimmäinen Storytel Original -sarjansa.

Sarjassa on paljon yhtymiä Järvelän omaan elämään. Hänkin asuu Kotkassa ja oli ehtinyt harrastaa karatea kymmenen vuotta, ennen kuin matkusti ensimmäisen kerran Japaniin. Järvelän vaimo Kirsi on äidinkielenopettaja ja karateharrastaja.

”Hänen kauttaan Hennan nahkoihin oli helppo hypätä, vaikka Hennan hahmo erkanikin lopulta ihan omanlaisekseen. Koska tarina on jännitystarina, on hyvä, että päähenkilöllä on kykyä puolustaa itseään.”

Storytel Original -äänikirjasarjat on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -äänikirjasarjoja niin aikuisille kuin lapsille sekä podcasteja.

Sarjat ovat kuunneltavissa vain Storytel-kirjapalvelussa.