Palkkakerroin nousee: osa yrittäjistä vaarassa jäädä työttömyysturvan ulkopuolelle

Minna Helle ja Esa Neuvonen Elon hallitukseen vuoden alusta 22.11.2018 13:14 | Tiedote

Elon hallintoneuvosto teki 20.11.2018 kokouksessaan henkilövalintoja yhtiön hallintoelimiin. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Eeva-Liisa Inkeroisen tilalle 1.1.2019 alkaen valittiin Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle. Hallituksen varajäseneksi Daniela Yrjö-Koskisen tilalle 1.1.2019 alkaen valittiin YIT Oyj:n toimitiloista ja kiinteistöistä vastaava liiketoiminta-aluejohtaja Esa Neuvonen. Molempien kausi kestää 31.12.2019 asti. ”Kiitän koko hallintoneuvoston puolesta Eeva-Liisa Inkeroista hänen noin kahden vuosikymmenen panostuksestaan Elon ja sen edeltäjäyhtiön hallituksissa”, sanoo Elon hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio. ”Tuona aikana hän on antanut Elolle korvaamatonta näkemystä, jonka ansiosta yhtiö on voinut kasvaa ja kehittyä. Nyt valittujen uusien jäsenten aiempi kokemus ja osaaminen tukevat hallituksen monimuotoisuutta.” ”Odotan todella innostuneena Elon hallitustyöskentelyä. Työeläketurvan vastuullinen hoitaminen on keskeinen osa suomala