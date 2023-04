Palkkakikkailua Etelä-Pohjanmaalla: ”Voi vaikuttaa palkankorotuksiin negatiivisesti”

Palkkarakennetta muutettiin liikkeen luovutuksen yhteydessä, eli kun työntekijät ja viranhaltijat siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille. Tuolloin tehtäväkohtainen palkka jaettiin kahteen osaan: tehtäväkohtaiseen palkkaan ja erillislisään.

Hyvinvointialueilla sovellettavan Sote-sopimuksen mukaan tehtäväkohtaista palkkaa ei voi pilkkoa, eikä sen osia voi siirtää toisiin palkanosiin.

Toimenpide saattaa olla vippaskonsti, jolla tehtäväkohtainen palkka saadaan näyttämään todellista korkeammalta.

– Pilkkominen voi johtaa hyvinvointialueella tehtävän palkkaharmonisoinnin tasoon alentavasti, Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen kertoo.

Palkkaharmonisaatiossa tehtäväkohtaiset palkat yhteensovitetaan nykyisen oikeuskäytännön mukaan korkeimpien tehtäväkohtaisten palkkojen tasolle, minkä takia juuri niitä usein pyritään pilkkomaan.

– Tämä heikentää harmonisoinnista saatavaa yhteistä hyötyä, kun ylin piikkipalkka laskee, Kinnunen selventää.

Pilkkomisesta ei ollut olemassa työpaikkakohtaista sopimusta työnantajien ja työntekijöiden edustajien kesken, eli paikallista sopimusta ei ollut tehty.

Valvontapyyntö tuotti tulosta

Talentian näkemyksen mukaan ainoastaan tehtävä ja sen vaativuus määrittävät tehtäväkohtaisen palkan. Lisät tulevat tähän päälle.

– Voi vaikuttaa jopa palkankorotusten määrään negatiivisesti, jos tehtäväkohtaista palkkaa pilkotaan keinotekoisilla lisillä. Emme tiedä, olisivatko sopimuskorotukset kohdistuneet myös esimerkiksi erillislisään, Kinnunen huomauttaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko laati asiasta valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajiin (KT). Valvontapyynnön ansiosta KT ohjeisti hyvinvointialuetta korjaamaan menettelyään mahdollisimman pikaisesti.

– On hyvä, että virhe on korjattu. Toiveena on, ettei muillakaan hyvinvointialueilla erillislisää käytettäisi, eikä asiaan tarvitsisi puuttua valvontapyynnöin toistamiseen, Kinnunen sanoo.

Tyrmäys silmänkääntötempuille

Millään palkanosilla ei tule pyrkiä näennäisesti vaikuttamaan tehtäväkohtaisen palkan tasoon. Esimerkiksi henkilökohtainen lisä ja rekrytointilisä ovat erillisiä palkanosiaan, ja niillä tulee olla sopimuksen mukainen peruste, joka tulee aina ilmoittaa työntekijöille ja viranhaltijoille.

– Mikäli tehtäväkohtaista palkkaa pilkotaan näiden avulla, Talentia tulee selvittämään ja tarvittaessa puuttumaan väärinkäytöksiin, Kinnunen painottaa.

