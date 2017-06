Palkkamaltti yhdistettynä veronkevennyksiin on ollut oikea työllisyys- ja ostovoimaresepti

Akavan selvitys kertoo: jopa 74 prosentilla työsopimukseen kirjattu salassapitoehto 16.6.2017 07:00 | Tiedote

Akava selvitti salassapitoehtojen yleisyyttä ja piirteitä yrityksissä työtä tekevien akavalaisten työsopimuksissa maalis–huhtikuussa 2017. Akavan kyselyyn vastanneista 74 prosentilla työsopimukseen on kirjattu liikesalaisuuksia koskeva salassapitoehto. Käytäntö on yleistynyt viime vuosien aikana. Vuoden 2015 jälkeen solmituista työsopimuksista 84 prosentissa on salassapitoehto, tai työntekijä on solminut erillisen salassapitosopimuksen.