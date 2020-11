Palkkatasa-arvossa takapakkia - STTK esittää hyvityksiin tuntuvaa korotusta

Tänään vietämme vuosittaista STTK:n Naisten palkkapäivää. STTK on jo vuosia laskenut naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron, joka perustuu Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen vuosineljänneksen tietoihin.

Vuonna 2020 miesten keskiansiot ovat 3 906 euroa ja naisten 3 274 euroa kuukaudessa. Naisten palkat ovat keskimäärin 83,8 prosenttia miesten palkoista, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna.



- Palkkatasa-arvossa on otettu takapakkia edelliseen vuoteen verrattuna. Suunta on valitettava ja väärä. Kansainvälisessä vertailussa (ks. liite) Suomea voidaan jo kutsua palkkatasa-arvon takapajulaksi, STTK:n johtaja Katarina Murto harmittelee.

Hallitusohjelmassa on kunnianhimoiset tavoitteet tasa-arvon edistämiseksi, mutta valmistelu eri toimien suhteen on edennyt hitaasti.



- STTK kaipaa tekoja. Lainsäädäntö edellyttää, että samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Samapalkkaohjelma on vihdoin saatava valmiiksi ja toteutus vauhtiin. Pelkkä segregaatio ei selitä palkkaeroa, eikä sen purkamisen odotteluun voida tuudittautua. Palkkaepätasa-arvoa lisäävät perusteettomat palkkaerot on kitkettävä lainsäädännöllä lisäämällä palkka-avoimuutta. STTK haluaa edistää palkka-avoimuutta vaiheittain niin, että henkilöstön edustaja saisi tietoonsa yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen koko työpaikan osalta. Vain siten perusteettomiin palkkaeroihin voitaisiin helpommin puuttua.

Tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat oikeudenmukaisen työelämän perusta. Hyvitykset lain rikkomisesta ovat vähintään 3 240 euroa ja työhönottotilanteessa enintään 16 210 euroa.



- Hyvitysten määrät ja tähän asti tuomitut hyvitykset syrjinnästä ovat olleet käsittämättömän pieniä, kun kyse on työnantajan syrjivästä toiminnasta. Koska palkkatasa-arvo vaikuttaa ottavan taka-askelia, tarvitaan nykyistä tiukempia sanktioita. Muuten ei palkkatasa-arvossa päästä eteenpäin. STTK esittääkin tasa-arvolaissa säädettyihin hyvityksiin tuntuvaa korotusta. Toivomme, että valmistelu tältä osin alkaa nopeasti, Katarina Murto sanoo.

Lisätietoja STTK:ssa: Katarina Murto, puhelin 050 568 9188.