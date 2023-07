Pallogrilli ja muut IPR-suojatut kestosuosikit tekevät suomalaisen kesän

Pallogrilli kuuluu kesän vakiovarusteisiin, vaan mistä se on putkahtanut mökeille ja takapihan terasseille? Metallisia meripoijuja Yhdysvaltain rannikkovartiostolle valmistaneen Weber Brothers Metal Worksin työntekijä keksi 1950-luvulla sahata meripoijun puoliksi ja lisätä syntyneeseen kupoliin jalat ja kahvan. Tätä pallogrillin ensimmäistä prototyyppiä muokattiin muun muassa lisäämällä jalkoihin pyörät ja jalkojen väliin nokialusta. Keksintö sai ensimmäiset patenttinsa 1970-luvun alussa.

Nykyisin Weberin grillejä ja grillaustuotteita suojataan lukuisin patentein, tavaramerkein ja mallisuojin. ”Mallisuoja tarkoittaa, että grillin ulkomuoto tai osa siitä on suojattu ja näin ollen toinen grillivalmistaja ei saa valmistaa tai myydä vastaavan näköistä grilliä. Grillin tekniset ominaisuudet suojataan taas patentoimalla. Valmistajan logo voidaan puolestaan suojata sana- ja/tai kuviotavaramerkkinä”, eurooppalaisiin tavaramerkkeihin erikoistunut lakimies Anne Nyström IPR-alan asiantuntijayritys Kolsterilta kertoo.



”Patentin tulee ratkaista tekninen ongelma ja sen on täytettävä uutuusvaatimus, eli patentoitavan keksinnön on oltava uusi, aivan kuten pallogrilli kuusi vuosikymmentä sitten. Patentilla tarkoitetaan yksinoikeutta, jonka perusteella patentinhaltija voi kieltää muilta keksintönsä ammattimaisen hyväksikäytön, eli muun muassa valmistuksen, maahantuonnin ja myynnin. Rekisteröity patentti antaa haltijalleen yksinoikeuden keksinnön käyttöön yleensä 20 vuoden ajaksi. Niinpä pallogrillejäkin voi nykyään valita lukuisten eri valmistajien tekeminä.”

Uudet innovaatiot pitää suojata ajoissa, jotta yksinoikeudesta voi nauttia. Esimerkiksi Crocs-kenkien mallisuoja menetettiin Euroopassa, koska sitä oli haettu liian myöhään ja mallisuojan menettämisen jälkeen saman näköisiä kenkiä on nähty paljon Euroopan markkinoilla. Aidot Crocsit tunnistaa kuitenkin Crocsin krokotiilia kuvaavasta pyöreästä logosta tai tyylitellysti kirjoitetusta Crocs-logosta, joilla molemmilla on tavaramerkkisuoja. Nämä tavaramerkein suojatut logot näkyvät myös useissa Crocsin mallisuojissa.



”Mallisuoja on suojamuoto, joka suojaa tuotteen ulkoasua, sen osaa tai yksityiskohtaa. Tunnetuimman mallinsa lisäksi Crocs valmistaa monia muita kenkiä, joille on rekisteröity mallisuojia. Lisäksi yhtiöllä on useita rekisteröityjä tavaramerkkejä ympäri maailman. Esimerkiksi Euroopan unionin alueella noin 12 kappaletta ja Yhdysvalloissa noin 35 kappaletta. Tavaramerkki rekisteröintejä löytyy myös monista muista maista. Toinen toistaan tukevien suojamuotojen valitseminen ja onnistunut brändäys ovatkin pitäneet aidot Crocsit monien kesän lempikenkänä, vaikka jäljitelmiä alkuperäisestä mallista riittää”, Anne Nyström sanoo.



Suojaa tavaramerkeistä hakevat niin tunnetut brändit kuin uusien innovaatioiden luojat. Esimerkiksi Verso Food Oy:n Härkiksellä on useampia rekisteröityjä tavaramerkkejä Suomessa ja falafelejä valmistava Baba Foods Oy on rekisteröinyt tavaramerkkinsä koko Euroopan Unionin alueelle. Yhtä lailla globaalisti tunnettu Corona extra -olut on suojattu usealla tavaramerkillä.



”Elintarvikkeiden kohdalla suojaus muodostuu useimmiten tavaramerkistä ja mahdollisesta pakkauksen ulkomuodon suojasta, joka on saavutettu kolmiulotteisella tavaramerkillä tai mallisuojalla. Myös tuotteen rakennetta, raaka-ainetta ja valmistusmenetelmää voidaan suojata patentein tai vaihtoehtoisesti yrityssalaisuuksin”, Anne Nyström kertoo.

”Yhden olutpullonkin kyljessä voi olla useita suojattuja elementtejä, sillä tavaramerkkejä voidaan jakaa muun muassa sanamerkkeihin, kuviomerkkeihin ja kolmiulotteisiin merkkeihin. Sanamerkillä suojataan yhtä tai useampaa sanaa tai kirjainyhdistelmää, mutta se ei kuvaa fonttia tai kuviota. Esimerkiksi ”CORONA EXTRA” ja “CORONA EXTRA SABOR DE MEXICO” ovat Coronan suojaamia sanamerkkejä. Myös kesäillassa tarvittavan OFF! -hyttyskarkotteen suoja perustuu tavaramerkkirekisteröinteihin, joihin kuuluu sanamerkkejä ja kuviomerkkejä, joissa on sanallinen osa. Tavaramerkin etu mallisuojaan verrattuna on, että sen voi uusia rajoittamattomasti kymmenen vuoden välein.”