Palloliiton hallitus kokoontui - Pikkuhuuhkajien päävalmentaja vaihtuu ja Miesten Ykkösen sarjajärjestelmä uudistuu kaudelle 2024

Juha Malisen sopimus Pikkuhuuhkajien päävalmentajana päättyy. Malinen aloitti tehtävät Pikkuhuuhkajissa vuonna 2017, jolloin hän hyppäsi joukkueen peräsimeen kesken EM-karsintojen. Joulukuussa 2020 Palloliitto solmi Malisen kanssa vuoden 2022 loppuun kestävän jatkosopimuksen, ja tavoitteeksi asetettiin ikäluokan EM-kisapaikka.

– Päällimmäisenä koen kiitollisuutta siitä, että sain työskennellä tällaisessa työssä viisi vuotta. Minulla on ollut mahtavia työkavereita, ja on ollut hienoa seurata suomalaisen jalkapallon kehitystä läheltä. Koen, että olen oppinut paljon uutta ja kehittynyt valmentajana vielä näilläkin kilometreillä. Nykyään päävalmentajan rooli on pitkälti tiimin vetämistä – oma tiimini on ollut todella ammattimainen ja sitoutunut valitsemiimme linjauksiin, Malinen sanoo.

Malisen sopimuksen päättymisen johdosta rekrytointi alle 21-vuotiaiden miesten maajoukkueen päävalmentajaksi on käynnissä. Uudesta päävalmentajasta tiedotetaan mahdollisimman pian. Lue lisää >>

Miesten Ykkönen laajenee kahdeksi sarjatasoksi

Hallitus hyväksyi Miesten Ykkösen kilpailujärjestelmän uudistuksen kaudelle 2024. Kaudella 2024 Miesten Ykkönen laajenee kahdeksi sarjatasoksi. Nykyisen Ykkösen joukkuemäärä palaa kymmeneen, ja nykyisen Ykkösen ja Kakkosen väliin tulee uusi valtakunnallinen sarja, jossa pelaa 12 joukkuetta. Kakkonen pelataan tulevaisuudessa kolmessa kymmenen joukkueen lohkossa. Samalla Kakkosen joukkuemääriä kussakin lohkossa pudotetaan 12:sta 10:n. Kokonaisjoukkuemäärä jalkapallon pääsarjoissa (ylimmät sarjatasot Kakkoseen asti) kasvaa näin 60:sta 64:ään.

– Asiaa tarkasteltiin ensiksi Ykkösen vaihtuvuuden kautta, kertoo Palloliiton kehityspäällikkö Tomi Leivo-Jokimäki.

Sääntömääräisesti Ykkösen vaihtuvuus on tällä hetkellä 33-42 prosenttia.

– Se lukema on liian suuri organisaatioiden kehittymisen näkökulmasta. Kun katsomme tilastoja vuodesta 2012 eteenpäin, yksittäinen joukkue on pelannut peräkkäisiä kausia Ykkösessä keskimäärin 3,16 vuotta. Kun katsomme vuodesta 2015 eteenpäin, keskiarvo on vain 2,79 vuotta. Viime vuosien aikana kaksi kolmesta joukkueesta on kolmessa vuodessa vaihtunut kokonaan. Tämä on organisaatioiden pitkäjänteisen kehittymisen näkökulmasta liian paljon, Leivo-Jokimäki perustelee.

Lue lisää Miesten Ykkösen sarjajärjestelmän uudistumisesta >>

